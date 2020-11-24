银保监会：保险专业代理法人机构1776家

本报北京11月23日电 （记者屈信明、欧阳洁）记者从银保监会获悉：截至目前，全国共有保险专业代理法人机构1776家，保险兼业代理机构3.2万家、网点22万个，个人保险代理人900万人，保险中介机构从业人员300万人。为进一步促进保险中介监管法律制度体系协调统一，深化保险中介市场改革，银保监会近日正式印发《保险代理人监管规定》。
《规定》首次提出“独立个人保险代理人”概念，表明市场发展趋势和监管引领方向。日前，银保监会已经配套起草《关于保险公司发展独立个人代理人有关事项的通知（征求意见稿）》向社会公开征求意见，鼓励探索独立个人保险代理人相关制度，进一步提高市场经营效率。独立个人保险代理人相关制度将在实践的基础上发展并完善。
《规定》要求保险专业代理机构加强市场准入管理，强化对保险专业代理机构股东审查，并对股东出资能力作出要求。
《规定》明确保险兼业代理机构准入条件，明确法人持有许可证、授权分支机构经营的模式，并对报告事项与信息披露、保险代理业务责任人等提出要求。
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