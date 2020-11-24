RCEP为全球经济注入正能量

11月16日，山东港口青岛港外贸集装箱码头，货轮在装卸集装箱。

俞方平摄（人民视觉）

如今，海南不仅是游客热门打卡地，也是RCEP国家商品来华的重要渠道。图为在海口日月广场免税店，众多游客前来选购商品。

王程龙摄（人民视觉）

（商务部供图）

日前，中国政府与东盟十国及日本、韩国、澳大利亚、新西兰共同签署了《区域全面经济伙伴关系协定》（简称“RCEP”）。RCEP现有15个成员国，其总人口、经济体量、贸易总额均占全世界约30%，这意味着全球约1/3的经济体量形成一体化大市场。

这是东亚区域经济一体化新的里程碑。而中国积极支持、参与并加入RCEP，更体现出“把开放之门越开越大”的坚定态度，反映出中国对多边主义和自由贸易的坚定支持。未来，随着RCEP走向实践，全球经济将迎来更多复苏曙光。

高质量和包容性的统一

作为东亚经济一体化建设近20年来最重要的成果，RCEP有哪些特点？

商务部国际司负责人介绍，RCEP是一个现代、全面、高质量、互惠的大型区域自贸协定。具体来看，主要有三大特征：

RCEP是目前全球体量最大的自贸区。2019年，RCEP的15个成员国总人口达22.7亿，GDP达26万亿美元，出口总额达5.2万亿美元，均占全球总量约30%。RCEP自贸区的建成意味着全球约1/3的经济体量将形成一体化大市场。

RCEP是区域内经贸规则的“整合器”。它整合了已有的多对自贸伙伴关系，还在中日和日韩间建立了新的自贸伙伴关系。RCEP通过采用区域累积的原产地规则，深化了域内产业链价值链；利用新技术推动海关便利化，促进了新型跨境物流发展；采用负面清单推进投资自由化，都将促进区域内经贸规则的优化和整合。

RCEP实现了高质量和包容性的统一。货物贸易最终零关税产品数整体上将超过90%，服务贸易和投资总体开放水平显著高于原有“10+1”自贸协定，还纳入了高水平的知识产权、电子商务、竞争政策、政府采购等现代化议题。

比如，在知识产权领域，RCEP涵盖著作权、商标、地理标志、专利、外观设计、遗传资源、传统知识和民间文艺等广泛内容；在电子商务领域，RCEP规定了电子认证和签名、在线消费者保护、在线个人信息保护、网络安全、跨境电子方式信息传输等条款；在贸易救济领域，在世贸规则基础上，RCEP对反倾销、反补贴、保障措施作出详细规定，并首次在自贸协定中纳入“禁止归零”条款……

“RCEP还照顾到不同国家国情，给予最不发达国家特殊与差别待遇，通过规定加强经济技术合作，满足了发展中国家和最不发达国家的实际需求。可以说RCEP最大限度兼顾了各方诉求，将促进本地区的包容均衡发展，使各方都能充分共享RCEP成果。”该负责人说。

域外机构普遍认为，RCEP可以为企业进行经贸活动带来实实在在的好处。“RCEP协定的签署为正遭遇保护主义和单边主义逆流的国际经贸合作提供了令人振奋的最新范例，也为受新冠疫情影响而持续衰退的全球经济走向复苏注入了更多信心。”欧盟中国商会会长周立红说。

市场开放实实在在

RCEP在市场开放方面达成一系列共识。

货物贸易方面，15方之间采用双边两两出价的方式对货物贸易自由化作出安排，协定生效后区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税，且主要是立刻降税到零和10年内降税到零，使RCEP自贸区有望在较短时间兑现所有货物贸易自由化承诺。可以预见，随着原产地规则、海关程序、检验检疫、技术标准等统一规则落地，取消关税和非关税壁垒效应的叠加将逐步释放RCEP的贸易创造效应，显著降低区域内贸易成本和产品价格，提升本地区产品竞争力，惠及各方企业和消费者。

服务贸易方面，15方均作出了高于各自“10+1”自贸协定水平的开放承诺。中方服务贸易开放承诺达到了已有自贸协定的最高水平，承诺服务部门数量在中国入世承诺约100个部门的基础上，新增了研发、管理咨询、制造业相关服务、空运等22个部门，并提高了金融、法律、建筑、海运等37个部门的承诺水平。

投资方面，15方均采用负面清单方式对制造业、农业、林业、渔业、采矿业5个非服务业领域投资作出较高水平开放承诺，大大提高了各方政策透明度。中方投资负面清单反映了国内改革最新进展，这也是中国首次在自贸协定项下以负面清单形式对投资领域进行承诺。

自然人移动方面，各方承诺对于区域内各国的投资者、公司内部流动人员、合同服务提供者、随行配偶及家属等各类商业人员，在符合条件的情况下，可获得一定居留期限，享受签证便利，开展各种贸易投资活动。与以往协定相比，RCEP将承诺适用范围扩展至服务提供者以外的投资者、随行配偶及家属等协定下所有可能跨境流动的自然人类别，总体水平均基本超过各成员在现有自贸协定缔约实践中的承诺水平。

商务部有关负责人介绍，中国与RCEP成员贸易总额约占中国对外贸易总额的1/3，来自RCEP成员实际投资占中国实际吸引外资总额比重超过10%。RCEP一体化大市场的形成将有助于中国进一步优化对外贸易和投资布局，不断与国际高标准贸易投资规则接轨，构建更高水平的开放型经济新体制。

RCEP还将显著提升中国自由贸易区网络“含金量”。RCEP签署后，中国对外签署的自贸协定将达到19个，自贸伙伴将达到26个。通过RCEP，中国与日本建立了自贸关系，这是中国首次与世界前十的经济体签署自贸协定，使中国与自贸伙伴贸易覆盖率增加至35%左右，大大提升中国自贸区网络的“含金量”。

企业迎来更多利好

面对RCEP签署带来的巨大市场，企业纷纷摩拳擦掌，希望获得更大发展。

京东向本报记者提供的一组国际消费大数据显示，来自日本、韩国、澳大利亚、新西兰的商品一直深受国内消费者的青睐。其中，今年“双11”当天，京东国际平台上成交金额最高的商品是新西兰原装进口“a2白金版”幼儿配方奶粉；同时，来自新加坡、马来西亚等国家的一些特色商品也受到大家喜爱。2020年1—10月，来自新加坡的调味品同比增速超过500%、保健用品同比增速超过120%。

京东国际营销运营负责人余荣华表示，RCEP的签署对国内电商企业扩大进口商品销售将有明显的促进作用。特别是，RCEP协定生效后区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税，这就极大降低了海外商品的进口成本，扩大了电商平台可引入海外商品的种类范围。“RCEP协定生效后，相比一般贸易进口模式，跨境贸易进口模式的关税优势将进一步减弱，这将促进国内跨境进口电商平台的转型。京东整合了旗下跨境进口商品和一般贸易商品，并在消费场景、营销生态、品质和服务、招商四大维度进行了全面升级。我们有能力为国内消费者同步提供更丰富更优质的世界好物！”余荣华说。

RCEP在投资、人员流动等方面带来进一步开放，将为相关国家的企业深度合作、优化产业链供应链创造机遇。

依托清华大学设立的启迪控股股份有限公司，主要通过孵化和投资等方式，服务于科技企业的发展，促进国际间技术与人才的交流。

启迪控股股份有限公司董事长王济武对本报记者表示，RCEP的签署将为启迪的国际业务发展注入新的活力，有利于企业在投资、科技创新和科技产业服务以及小微企业交流合作等方面赢得更大的国际市场份额。“比如，中韩两国是有影响力的创新大国，两国在创新及新兴产业链建立方面的合作大有可为。启迪可以选取辽宁作为与韩国合作的中国省份，选定数字经济和生命科技作为重点领域，依托启迪成熟的‘三螺旋模式’，促进两国在RCEP框架下更好地开展科技合作。”王济武说。

对外经济贸易大学海南研究院院长崔凡对记者表示，在RCEP下，过去原产地标准不能累积计算变为可以累积计算，使得价值链合作可以更加优化。而在服务贸易领域投资以及跨境服务贸易方面，协议生效6年内全部实行负面清单，这些安排也有利于整个地区开展更深度的价值链合作。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)