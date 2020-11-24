原标题：26400元！ 北京划定2020年最低工资保障线

北京商报讯（记者 陶凤 常蕾）11月23日，北京市人社局公布2020年北京市行业工资指导线，今年的最低工资保障线为26400元，比去年的25920元增加了480元。市人社局表示，相关行业企业可根据行业工资指导线，参考不同经济类型的相关指标，合理确定职工平均工资水平。

今年共发布13个行业工资指导线，包括：食品制造业；通用设备制造业；仪器仪表制造业；汽车制造业；房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑装饰业；批发业；百货零售业；旅游饭店业；房地产开发经营业；物业管理业；出版业。

2019年，市人社局发布了19个行业工资指导线，同比2018年增加了1440元。与2019年相比，2020年的指导行业删除了电气机械及器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；超市零售业；汽车零售业；道路货物运输业；互联网和相关服务业；并增加了百货零售业。

中国劳动学会副会长苏海南表示，当前我国经济处于恢复期，工资的增长也要跟经济增速相适应。今年很多地方工资指导线安排的增幅下降，跟各省份的经济增速放缓有关。但是，工资指导线下降，并不意味着工资进入负增长，只是工资涨幅较以往有所减少。

各行业的工资指导线是如何得来的？据介绍，工资指导线是根据生产经营正常、盈利能力良好的企业2019年销售收入、从业人员劳动报酬等数据加工整理而形成的。

行业工资指导线反映各行业年平均从业人员劳动报酬与年平均销售收入相互关系，主要作用和功能是帮助不同行业的企业参考本行业工资指导线，合理确定本企业职工工资增长水平，更好地处理人工成本与企业增加值及销售收入之间的投入产出关系，增加企业市场竞争力，使企业微观工资分配与国家宏观经济发展相适应。

据市人社局介绍，今年最低工资保障线26400元是按去年调整的最低工资标准2200元/月综合计算的年度水平。

不过，市人社局提示，由于北京市最低工资标准不包含劳动者在中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴；劳动者应得的加班、加点工资；劳动者个人应缴纳的各项社会保险费和住房公积金；根据国家和北京市规定不计入最低工资标准的其他收入，因此行业工资指导线的最低工资保障线仅为理论最低值。

此外，警戒线是根据该行业亏损企业销售收入中的从业人员劳动报酬含量的平均值设定的。企业的销售收入中的从业人员劳动报酬含量越接近警戒线，企业就越接近亏损。

企业实际应用时，除极端情况外，并不需要参考此线。最低工资保障线主要用于示意该行业生产经营正常企业的劳动报酬最低值所对应的必要人均销售收入。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)