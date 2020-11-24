原标题：持续亏损拉响*ST警报 宜华健康“卖子”求生

讲起潮汕地区的资本系族，刘绍喜手中的宜华系无人不晓，旗下上市公司*ST宜生（600978）是汕头第一家上市民企，刘绍喜也被称为潮汕“资本教父”。但时过境迁，宜华系在资本市场走过十多年后，已经黯然失色，旗下宜华健康（000150）、*ST宜生均已深陷泥潭。就宜华健康而言，在2019年巨亏逾15亿元之后，公司今年前三季度仍处于亏损状态，已经拉响了*ST警报。业绩颓势之下，宜华健康的股价也早已进入下行通道，在近期刷出了2.67元/股的年内新低。面对当下窘境，宜华健康“卖子”抵债又能否翻身？

股价不断创新低

3.4元/股、3.13元/股、2.95元/股……2.67元/股，宜华健康近期股价不断创出年内新低。

将宜华健康股价表现拉长来看，在今年3月26日盘中创下5.63元/股的年内新高之后，公司股价便开始不断下行，并在11月2日盘中创下了2.67元/股的年内新低。经东方财富数据统计，在3月26日-11月23日这161个交易日区间，宜华健康区间累计跌幅已达44.29%，而同期大盘上涨36.27%。

截至11月23日收盘，宜华健康最新股价2.88元/股，总市值为25.28亿元。投融资专家许小恒对北京商报记者表示，股价不断下行说明投资者对上市公司的前景并不看好。

伴随着宜华健康股价不断走低，实控人刘绍喜所持股份市值也在不断缩水。

股权关系显示，截至今年前三季度末，宜华集团持有宜华健康3.25亿股股份，占上市公司总股本的37.04%，刘绍喜系宜华集团的掌舵人，也系宜华健康的实控人。

值得一提的是，在潮汕地区宜华集团颇为知名。根据宜华集团官网，公司是一家集住居生活、医疗养老、地产酒店、资本金融四大产业于一体的大型跨国企业集团，已连续八年被评为“中国民营企业500强”“中国民营企业制造业500强”。

据了解，宜华集团顶峰时期总资产曾高达850亿元，战略投资近百家上市公司和拟上市公司。但如今，宜华集团风光早已不在，据Wind数据，截至今年上半年末，宜华集团总资产为462.92亿元。

根据宜华健康公告，宜华集团自2019年年中开始出现债务问题，其中因投资借款纠纷，浙商产融控股有限公司向杭州市中级人民法院申请司法冻结宜华集团持有的宜华健康部分股份。今年5月，中诚信国际决定将宜华集团主体信用等级由A下调至C。

11月12日，宜华健康最新披露的消息显示，宜华集团累计被司法冻结的股份达2.19亿股，占其所持上市公司的67.48%。宜华健康表示，宜华集团冻结股份不会导致上市公司实际控制权或第一大股东发生变更，未对公司的生产经营及控制权产生直接影响。

披星戴帽风险骤增

在公司股价不断走低的背后，宜华健康也确实不具备业绩支撑，已经面临披星戴帽风险。

北京商报记者了解到，宜华健康的前身系宜华地产，在2007年通过借壳的方式登陆A股。2014年，房地产行业受经济下行因素影响，销售普遍趋冷，在此背景下，宜华地产调整了发展战略，开始转型进入医疗服务行业。当年，宜华地产购买了广东众安康后勤集团有限公司100%股权，通过增资及股权转让的方式参股了深圳友德医科技有限公司20%的股权。

2015年2月9日，宜华地产正式更名为宜华健康。当年，宜华健康也出售了广东宜华、汕头荣信、梅州宜华100%股权，实现了原有地产业务的全部置出。与此同时，公司完善了在医疗健康领域的战略布局，相继收购了达孜赛勒康、爱奥乐100%股权。

转型医疗之后，宜华健康的业绩也实现了大幅增长，其中2016年净利达到7.44亿元的高点。伴随着公司业绩的走高，宜华健康账上商誉也在不断增多。直至2019年，收购的多家子公司业绩不达预期，宜华健康进行了大额商誉减值。受此影响，宜华健康2019年巨亏15.7亿元。

另外，宜华健康2019年年报也被永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

需要指出的是，宜华健康计提商誉一事曾遭到深交所的追问，被质疑是否通过以前年度不计提或少计提、2019年集中计提减值调节利润的情形。高禾投资合伙管理人刘盛宇表示，并购能一时推高上市公司业绩，但其中也潜藏着较大的商誉风险，投资者在选择投资标的时也要谨慎这类问题。

进入2020年，宜华健康业绩表现仍不乐观。其中，在今年前三季度宜华健康实现归属净利润约为-2.08亿元，对应实现扣非后归属净利润约为-2.22亿元。

根据《深交所股票上市规则》，若宜华健康2020年全年业绩不能扭亏，公司也将因连续两年净利亏损而被实施退市风险警示，这也意味着留给宜华健康的时间不多了。

“卖子”抵债能否翻身

业绩颓势之下，宜华健康及其子公司还涉及不少债务问题。对此，宜华健康已开始变卖所持部分子公司股权冲抵债务。

今年10月，宜华健康发布了一则“关于公司及全资子公司与相关方签署《清算协议书》的公告”。宜华健康表示，公司、全资子公司达孜赛勒康、新疆宜华及下属非营利性医院南昌大学附属三三四医院及奉新二院，与相关经营性债权方签署《清算协议书》，就分别对宜华健康、新疆宜华、达孜赛勒康及其下属非营利性医院所涉债务进行一次性豁免、冲抵清算。

诸如，达孜赛勒康根据《清算协议书》等相关约定，将享有的新生医院全部权益的25.6%转让给天津信本，用于抵偿对天津信本与达孜赛勒康下属非营利性医院三三四医院之间的3990万元债务，并将剩余25.4%的股权变更至米吉提·阿不拉。

此外，达孜赛勒康将享有的余干楚东全部权益的16%转让给天津信本，用于抵偿对天津信本与达孜赛勒康下属非营利性医院南昌大学附属三三四医院之间的7550万元债务，并将剩余44%的股权变更至姜奕杨。

根据宜华健康2020年半年报，公司目前主要经营三大业务板块，包括医院运营板块、养老运营板块以及医疗后勤板块。其中，医院运营板块主要依托子公司达孜赛勒康开展。

宜华健康表示，此次债权、债务清算完成后，涉及偿还经营性欠款、或有负债约1.69亿元，预计豁免债务本息2200万元，同时，清偿12笔经营性负债，解决8宗司法诉讼，公司医院医疗板块负债基本全部清偿完毕。

医疗板块负债清偿完毕后，宜华健康下一步会如何出招拯救公司业绩无疑也引发市场关注。针对相关问题，北京商报记者致电宜华健康董秘办公室进行采访，对方工作人员表示“公司方面也在极力争取全年扭亏，具体还是看公司业绩预告，以公司公告为准”。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)