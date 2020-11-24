银保监会发布规定 将建独立个人保险代理人制度

本报讯（记者 孙奇茹）为进一步促进保险中介监管法律制度体系协调统一，深化保险中介市场改革，银保监会近日发布《保险代理人监管规定》，从理顺法律关系、统一适用规则、强化事中事后监管并理顺“先照后证”流程等方面作出了一些制度安排。

其中，《规定》首次提出了“独立个人保险代理人”概念，表明市场发展趋势和监管引领方向。银保监会在回答记者问中称，日前，银保监会已经配套起草《关于保险公司发展独立个人代理人有关事项的通知（征求意见稿）》向社会公开征求意见，鼓励探索独立个人保险代理人相关制度，进一步提高市场经营效率，独立个人保险代理人相关制度将在实践的基础上发展并完善。

《规定》明确了保险代理机构从业人员的概念，将保险代理机构中从事销售保险产品或者进行损失勘查、理赔等业务的人员纳入本规定，对其行为作出约束，并对违反规定的行为制定相应的罚则。

截至目前，全国共有保险专业代理法人机构1776家，保险兼业代理机构3.2万家、网点22万个，个人保险代理人900万人，保险中介机构从业人员300万人。

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