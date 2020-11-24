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呵护流动性 央行再施400亿逆回购操作

记者 钟源 北京报道

2020年11月24日08:11  来源：经济参考报
 
原标题：呵护流动性 央行再施400亿逆回购操作

　　为维护银行体系流动性合理充裕，央行23日以利率招标方式开展了400亿元逆回购操作。另外，周一还有500亿元中央国库现金定存到期。

　　周一资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行12bp报1.839%，7天期下行3.5bp报2.193%，14天期上行12.7bp报2.773%，1个月期上行0.1bp报2.703%。

　　Wind数据显示，本周（11月23日至27日）公开市场累计有3000亿元的逆回购到期，其中周一无逆回购到期，周二至周五分别将有500亿元、1000亿元、700亿元、800亿元到期。

　　事实上，11月份以来，央行在公开市场操作频繁。本月的17个工作日中，央行在13个工作日都进行了逆回购操作，累计投放金额12100亿元，同期逆回购到期资金13800亿元，实现净回笼1700亿元。

　　11月16日，为维护银行体系流动性合理充裕，央行开展了8000亿元中期借贷便利（MLF）操作，含对11月5日到期的4000亿元与16日到期的2000亿元MLF的续作，此次实现净投放2000亿元。中标利率为2.95%，与9月持平，符合市场预期。

　　不过，无论是逆回购操作还是MLF操作，8月份以来一直维持不变，由此近几个月的贷款市场报价利率（LPR）也一直“原地踏步”。央行副行长刘国强在11月初举行的国务院政策例行吹风会上表示，当前国内经济复苏态势良好，央行的政策利率和LPR均保持稳定，企业贷款利率持续下行，并处于历史较低水平。随着LPR改革，货币政策传导机制进一步顺畅，1.5万亿元的让利目标今年是可以完成的。

　　在月初的政策吹风会上，央行表示，下一阶段稳健的货币政策将更加灵活适度、精准导向，根据形势变化和市场需求及时调节政策力度、节奏和重点。一方面，特殊时期出台的政策将适时适度调整，另一方面，对于需要长期支持的领域进一步加大政策支持力度。此外，还要避免出现“政策悬崖”，防止政策突然中断带来意外冲击。

　　东吴证券研报认为，下一阶段，央行将坚持稳健的货币政策更加灵活适度，精准导向，构建金融支持实体经济的体制机制，继续强化对实体经济的金融支持。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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