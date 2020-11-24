人民网>>财经

不得恶意压价竞争 银保监会出手规范“惠民保”

2020年11月24日08:11  来源：经济参考报
 

　　近期，在全国数十个城市多点开花的“惠民保”将迎来强监管。记者了解到，银保监会已于近日下发《关于规范保险公司城市定制型商业医疗保险业务的通知（征求意见稿）》（以下简称《意见稿》），规范保险公司城市定制型商业医疗保险业务、量身打造发挥市场机制作用服务民生保障，提出强化可持续经营开展专业服务等要求，并对多条违规行为举出“负面清单”。

　　具体来看，被《意见稿》列入“负面清单”的行为包括，保障方案缺乏必要的数据基础；未按规定使用备案产品或未及时报告保障方案；参与恶意压价竞争；违规支付手续费夸大宣传、虚假承诺、误导消费者；拖赔惜赔；利用不正当手段套取、骗取医疗保险基金；冒用政府名义进行虚假宣传；泄露参保人信息或擅自用于其他用途等。

　　同时，《意见稿》还提出要求压实主体责任，各保险总公司对定制医疗保险业务负管理责任，分支机构的保障方案和承保产品须报经总公司审核同意，并取得总公司的授权书、精算意见书和法律意见书。总公司应加强管理，明确要求，严格规范业务流程。应指导和督促分支机构依法合规开展业务，做好应急预案，完善内部问责机制。

　　此外，发挥市场机制作用服务民生保障，《意见稿》也提出了相应规范。其中，保险公司开展定制医疗保险业务，除了要严格遵守监管制度以外，还需要遵从商业保险经营规律，市场化运作，并应该因地制宜，保障方案体现地域特征，契合参保群众实际医疗保障需求。

　　中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠认为，险企在积极推动惠民保时要全方位确保经营水平和规范性。首先，对客户的规模、风险分布、续保率等有较稳健的估计，合理制定方案，特别是对“亏本抢占市场”策略有冷静的分析；其次，由于有政府部门的合作，更要避免夸大宣传、服务不到位；再次，医保相关数据的经济价值和隐私性均强，在遵守数据保护要求的前提下，利用大数据技术服务客户，实现双赢、多赢；最后，积极接受监管部门的监管、行业协会的自律。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

国家发展改革委：宏观经济逐步复苏并趋于好转　　人民网北京11月17日电（许维娜）10月我国宏观经济相关指标表现如何？如何保障供暖季天然气供需平衡？国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？另外，在应对债务风险以及违约处置方面有哪些新举措？ 17日上午，国家发展改…【详细】

财经

发改委：三方面合力保障“十四五”重大工程实施　　人民网北京11月17日电（许维娜）“十四五”规划建议提出，将实施川藏铁路、西部陆海新通道等重大工程建设。国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？ 国家发展改革委新闻发言人孟玮17日在例行新闻发布会上表示，按照“十四…【详细】

财经

解读RCEP：全球体量最大自贸区将为东亚和世界经济增长注入强劲动力　　人民网北京11月15日电 （栗翘楚）2020年11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署，标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。 RCEP协定有哪些内容，RCEP协定签署对我国有何重要…【详细】

财经

前10月我国实际使用外资同比增长6.4% 延续稳中向好　　人民网北京11月16日电 （栗翘楚）11月16日，商务部发布数据显示，2020年1-10月，全国实际使用外资8006.8亿元人民币，同比增长6.4%（折合1150.9亿美元，同比增长3.9%；不含银行、证券、保险领域，下同），增幅比1-9月…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved