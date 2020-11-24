不得恶意压价竞争 银保监会出手规范“惠民保”

近期，在全国数十个城市多点开花的“惠民保”将迎来强监管。记者了解到，银保监会已于近日下发《关于规范保险公司城市定制型商业医疗保险业务的通知（征求意见稿）》（以下简称《意见稿》），规范保险公司城市定制型商业医疗保险业务、量身打造发挥市场机制作用服务民生保障，提出强化可持续经营开展专业服务等要求，并对多条违规行为举出“负面清单”。

具体来看，被《意见稿》列入“负面清单”的行为包括，保障方案缺乏必要的数据基础；未按规定使用备案产品或未及时报告保障方案；参与恶意压价竞争；违规支付手续费夸大宣传、虚假承诺、误导消费者；拖赔惜赔；利用不正当手段套取、骗取医疗保险基金；冒用政府名义进行虚假宣传；泄露参保人信息或擅自用于其他用途等。

同时，《意见稿》还提出要求压实主体责任，各保险总公司对定制医疗保险业务负管理责任，分支机构的保障方案和承保产品须报经总公司审核同意，并取得总公司的授权书、精算意见书和法律意见书。总公司应加强管理，明确要求，严格规范业务流程。应指导和督促分支机构依法合规开展业务，做好应急预案，完善内部问责机制。

此外，发挥市场机制作用服务民生保障，《意见稿》也提出了相应规范。其中，保险公司开展定制医疗保险业务，除了要严格遵守监管制度以外，还需要遵从商业保险经营规律，市场化运作，并应该因地制宜，保障方案体现地域特征，契合参保群众实际医疗保障需求。

中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠认为，险企在积极推动惠民保时要全方位确保经营水平和规范性。首先，对客户的规模、风险分布、续保率等有较稳健的估计，合理制定方案，特别是对“亏本抢占市场”策略有冷静的分析；其次，由于有政府部门的合作，更要避免夸大宣传、服务不到位；再次，医保相关数据的经济价值和隐私性均强，在遵守数据保护要求的前提下，利用大数据技术服务客户，实现双赢、多赢；最后，积极接受监管部门的监管、行业协会的自律。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)