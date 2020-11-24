保险代理人新规落地 首提“独立个人保险代理人”概念

记者23日从银保监会官网获悉，为进一步促进保险中介监管法律制度体系协调统一，巩固保险中介市场清理整顿工作成果，深化保险中介市场改革，银保监会近日印发了《保险代理人监管规定》（以下简称《规定》）。其中提出，国务院保险监督管理机构对个人保险代理人实施分类管理，加快建立独立个人保险代理人制度。
银保监会有关部门负责人表示，《规定》首次提出了“独立个人保险代理人”概念，表明市场发展趋势和监管引领方向。日前，银保监会已经配套起草《关于保险公司发展独立个人代理人有关事项的通知（征求意见稿）》向社会公开征求意见，鼓励探索独立个人保险代理人相关制度，进一步提高市场经营效率。独立个人保险代理人相关制度将在实践的基础上发展并完善。
此外，《规定》明确了保险代理机构从业人员的概念，将保险代理机构中从事销售保险产品或者进行损失勘查、理赔等业务的人员纳入该规定，对其行为作出约束，并对违反规定的行为制定相应的罚则。
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