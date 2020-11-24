货币基金收益率持续回升 平均7日年化超2.3%

货币基金收益率近期有所回升。同花顺数据显示，截至11月22日，在可比数据的697只货币基金（含短期理财）中，平均7日年化收益率达2.31%，其中，8只产品7日年化收益率超3%，612只产品7日年化收益率超2%。与今年4月至8月普遍低于2%的水平相比，收益率水平显著提高。

今年以来，货币基金整体收益率经历了从大幅下降到小幅回升的过程。同花顺数据显示，今年1月、2月货币基金的区间7日年化收益率均值约在2.5%至2.6%，3月大幅下降至2.27%，4月后开始下降至2%以下，4月至6月区间7日年化收益率均值分别为1.90%、1.62%、1.57%，位于年内低位。随后，货基7日年化收益率开始小幅回升，9月重回2%以上水平，近期仍在回升中。

平安证券指出，进入下半年，央行货币政策逐渐发生转变。由于货币基金主要投资于短期利率债、高等级信用债、同业存单及回购，资产久期普遍不高，随着央行货币政策转向常态，货币市场利率显著回升，进而带动货币基金收益率回升。

在业内人士看来，货基收益回升态势短期或可延续。华富天盈货币基金经理陶祺表示，临近年末，市场流动性将面临季节性紧张的局面，短端收益率整体易上难下，预计货币基金收益率将持续位于年内高位。

与此同时，货币基金份额却持续缩水。同花顺数据显示，5月底货币型基金份额为9.91万亿份，6月降至8.82万亿份，此后规模持续缩减。截至11月22日，货币基金份额为8.45万亿份，相比较5月底缩水近15%。

天风证券指出，今年以来传统货基向浮动净值法的转型步伐依旧十分缓慢，自2019年三季度成立6只浮动净值法货基后便无新成立。而浮动净值法货基收益率波动更大，在收益率不具备明显优势的情况下，投资者对其偏好不高。转型困难和竞争加剧的背景下，短期内货基规模增长仍缺乏稳定的动力。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)