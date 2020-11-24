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消费券你用了吗？

魏  桥

2020年11月24日08:17  来源：国际商报
 
原标题：消费券你用了吗？

今年以来，全国多地推出地方版消费券，成为激活消费的有效手段。发放消费券不仅激发了各地市民的消费热情，同时也提升了商家的信心。

北京于6月份启动“北京消费季”，发放首批122亿元消费券，分为专享消费券和智能产品消费券两种；8月8日，新一轮280万张北京消费券开始发放，包括线下餐饮购物券200万张，智能产品消费券80万张，智能消费券线上或线下只可选择其中一种；10月份北京消费券分7批次发放1250万张，包括外卖消费券、线下餐饮购物券、智能产品消费券；11月发放950万张北京消费券，其中，共发放餐饮外卖消费券600万张，线下餐饮购物券200万张，智能产品消费券150万张。

北京市民张女士从10月份开始享受到了这份对她而言迟到的“红利”。“之前我也听说可以在京东APP上注册后领取消费券，但一直觉得很麻烦就没有去尝试。上个月我去星巴克给女儿买万圣节的南瓜桶小背包，店员告诉我如果有北京消费券可以再减60元，我才按照工作人员的提示经过实名认证第一次使用消费券。”张女士感慨，没有想到优惠力度如此之大。

领取了消费券后，张女士也对它有了更多“依赖”。“我后来就经常关注每个月可领取消费券的时间，有一次去吃巫山烤鱼也是使用了消费券后优惠了60元。”张女士向记者展示她的领券记录：“一次能领80元的线下餐饮购物券，叠加40元商家优惠，满160元可减60元，满80元可减30元，满40元可减15元。另外还有智能产品消费券，我选择了线上消费券是满2000元有9折优惠。”

北京市民刘大爷是位美食爱好者，他从首批消费券发放就开始享受了“红利”。“我看到很多自己常去的实体店铺都可以使用消费券，真是非常开心。我从6月份开始每次都去领消费券，这么算下来已节省了1000元左右。”

合肥市民朱女士也感受到了消费券的“魅力”。“我去小吃店每次花费30元左右，没想到通过支付宝支付还能有满30元减5元的优惠，真是太划算了。”

朱女士说的活动是此前通过支付宝领取的全国通用消费券。据了解，支付宝于7月1日-17日在全国范围首次发放规模为100亿元的通用版消费券，其间用户上支付宝搜“717”就可以领取，每次可一键领取3张，分别为10元减2元、30元减5元、60元减10元，可以连续领17天，当天领券，当天使用。

杭州发放消费券的力度也很大。3月26日，杭州宣布发放预计总额达16.8亿元的消费券，鼓励消费者，扶持杭州商家，拉动线下消费。该活动覆盖杭州餐饮、购物等领域的600万线下商户。9月23日，2020中国大运河文化带京杭对话活动在北京颐和园举行。活动现场发布了价值5亿元的浙江旅游消费券。

杭州市民小吴就享受到了杭州文旅消费券给她带来的优惠。“我平时喜欢去听相声，自从知道杭州文旅消费券也可以购买相声票后，我简直太开心了。”小吴说，使用“满30.01元减30元”的消费券后一张相声票只要20元，非常划算。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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