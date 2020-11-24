下滑风险增加 欧洲经济复苏不容易

原标题：欧洲经济复苏不容易

□本报记者 李 宁

面对席卷而来的第二波新冠肺炎疫情，欧洲多国纷纷重新收紧防疫措施，甚至重新实施封锁。新冠肺炎病例增加以及相关防疫措施从严正在影响经济活动。对欧洲而言，实现持续、稳定的经济复苏并不容易。

经济下滑风险增加

疫情重来，欧洲多国采取了更为严格的防疫措施。目前，包括法国、英国、德国在内的多个国家都采取了包括实施封锁在内的疫情防控措施。不少分析人士指出，由于疫情反弹，欧洲各国正在或将继续升级社会限制措施，欧洲经济前景显著恶化。欧盟委员会的最新预测也显示，今年欧元区经济预计萎缩7.8%，2021年和2022年预计分别增长4.2%和3%。

欧洲央行行长拉加德日前在由欧洲央行主办的线上中央银行论坛上表示，在欧元区，疫情已造成极不寻常的经济衰退，经济复苏前景可能不稳定。欧洲央行在最近一次的例行货币政策会议上决定维持欧元区关键利率水平不变，同时释放了可能在下次会议上采取新行动的信号。

谈及疫情以及相关防疫措施对欧洲经济的影响，北京第二外国语学院副教授毕晶在接受国际商报记者采访时表示，当前欧洲疫情反弹将使欧洲经济的下滑风险增加，经济复苏势头也将受到明显抑制。欧洲多国重启管控限制措施对餐饮、旅游、娱乐等第三产业的冲击最大，特别是对中小企业的影响程度加深；与此同时，对宏观经济产生显著影响，如失业率上升和消费需求骤降，这对艰难复苏的欧洲经济来说无疑是雪上加霜。

此外，由于欧盟、欧洲央行以及主要欧洲国家在政策应对方面较为主动，加之新冠肺炎疫苗研发的加速推进，欧洲经济的衰退相对可控，只是复苏过程更为漫长。此外，疫情席卷全球的风险或许将加速催生新的业态，如数字化、智能化产品的迭代加速，这也将为欧洲经济带来新机遇。

尚有诸多不确定因素

除疫情发展态势外，其他诸多不确定因素也将影响欧洲经济前景。

毕晶表示，即使疫情得以有效控制，欧洲经济在所谓的“后疫情时代”仍将面临重重风险和挑战。未来欧洲经济能否走出困境将受到多重因素的影响。

其一，从欧洲自身建设角度来看，关键是欧盟能否有效修复疫情损伤以及从根本上成功实现欧洲经济和战略的转型。今年4月，欧委会公布了共同复苏路线图，并就万亿欧元级别的资金支持达成一致，但以单一市场建设和大规模投资计划为主要内容的路线图能否成为现实，将极大考验欧盟和各成员国的行动能力以及合作精神。

其二，从推进双边合作的角度来说，即双边合作如何助力欧洲当地经济发展，尤其是中欧经贸合作的走深走实。中欧双方在数字经济、可持续发展和应对全球性挑战方面具有根本的共同利益和较强的合作意愿。加强这些领域的合作将成为中欧关系发展的新动力，也将为欧洲本地的经济注入新活力。

其三，从全球多边贸易体制角度来说，要看作为全球第一大贸易集团的欧盟能否在WTO改革领域发挥重要作用以确保国际贸易规则继续得到尊重。近年来，欧盟通过加速与贸易伙伴的区域和双边谈判达成多个自贸协定，同时升级现有自贸协定，不断巩固发展与贸易伙伴的关系，在完善自身贸易战略的同时促进构建适应经济发展新模式的贸易规则体系。疫情之下，欧盟更需携手他国共同促进国际贸易流动，稳定对外贸易形势，以降低贸易保护主义压力对欧洲经济造成的负面影响。

此外，英欧未来关系协议谈判的不确定性也将影响欧盟以及欧元区未来经济走势。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)