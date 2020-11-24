原标题：无人掌舵，世贸组织大船驶向何方？

■本报记者 张 日

自世界贸易组织前总干事阿泽维多8月份提前一年辞职卸任，至10月28日世贸组织发言人基思·罗克韦尔宣布，尼日利亚候选人恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉成为世贸组织总干事遴选“三人小组”拟向总理事会提交的新任总干事最终推荐人选，世贸组织掌门人接替一事似已按部就班顺利过渡。

然而，由于美国拒绝支持世贸组织高层提交的下一任总干事人选，世贸组织不得不取消了原定于11月9日举行的决定新任领导人选的会议。

目前，世贸组织仍处于群龙无首的“空转”状态，何时了局须待后续进展。

半路杀出程咬金

世贸组织高层的一个小组10月份已经提名尼日利亚前财政部长恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉成为下任世贸组织总干事，如果通过，她将成为第一个担任世贸组织总干事的非洲女性。

然而，美国另有打算。其支持的韩国候选人、产业通商资源部通商交涉本部长俞明希，顶住外交压力一直没有退出竞选。世贸组织因此不得不推迟原定于11月9日举行的任命会议。

世贸组织第六任总干事阿泽维多8月31日离任，提前一年结束任期。新任总干事的遴选程序6月8日启动，共有8位候选人获得正式提名。由世贸组织总理事会主席、争端解决机构主席、贸易政策审议机构主席组成的总干事遴选“三人小组”，自9月7日起，与世贸组织所有成员代表分别会面并展开三轮磋商，逐步缩小候选人范围。

根据世贸组织现行规则，新总干事任命通常应采取成员协商一致的方式，即在164个成员全部同意的情况下，新任总干事才能产生。不过，在特殊情况下，将总干事人选任命决定诉诸成员投票表决也可能成为备选方案。虽然世贸组织通常靠各方协商达成共识来决定总干事人选，不太乐意通过投票解决，但若美国一味咄咄逼人，恐怕也只能出此下策。

对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院院长屠新泉表示，美国凭借在世界经济上的强大话语权，对世贸组织的多项活动横加干涉，迫使世贸组织处于瘫痪状态。在这种情况下，阿泽维多宣布在自己任期还有一年的情况下提前辞职，而选出一位新任总干事就成为迫在眉睫的任务。

舆论认为，总干事人选之争是世贸组织面临多重棘手难题的集中体现，其目前最棘手的问题是美国近年来的不合作态度。从拒绝执行裁决，到使争端解决机制下的上诉机构陷入瘫痪，阻止批准预算，甚至威胁退出世贸组织，美国的做法极大地损害了世贸组织权威，使多边贸易体制陷入前所未有的危机。

柳暗花明又一村

在屠新泉看来，特朗普政府对世贸组织的种种干预是企图“复辟”美国20世纪80年代在国际贸易格局中的“一言堂”地位。

他预计，随着美国大选尘埃落定，世贸组织的形势也会明朗化。候选人拜登上台后应该不会阻挠奥孔乔-伊韦阿拉当选世贸组织总干事。拜登政府会让世贸组织的各个机构恢复运转，同时，拜登会以同意开启大法官的遴选程序作为筹码，要求世贸组织对其决策机制进行一定的改革，平衡美国国内的利益。

屠新泉认为，世贸组织并没有完全瘫痪。

首先，特朗普政府对世贸组织的态度是基于他认为制度化的国际秩序对美国是不利的，因为国际组织约束了美国的自由，多边主义模式不能充分发挥美国的实力优势。这也是特朗普主导美国退出巴黎协定、退出世界卫生组织等的原因。如此看来，特朗普政府对世贸组织的干扰尚算“手下留情”，并没有直接“退群”。

其次，干扰世贸组织的诸多行径极具特朗普个人化色彩，与其不喜拘束的性格和孤立主义外交思想关系甚密。此外，特朗普的行事风格与他曾是房地产商也有关系。房地产行业的全球化色彩很淡，因此特朗普对全球化、贸易逆差顺差等概念淡薄。

屠新泉表示，从争端解决机制的角度来看，特朗普政府阻挠法官的任免对世贸组织影响较大，因为这直接导致其上诉机制瘫痪。但另一方面，世贸组织专家组一直在运转，这是美国不能阻挠的。此外，即便现在总干事职位空缺，秘书处也一直在运转，因此不能说世贸组织完全被架空。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)