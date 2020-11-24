连线四大零售巨头：中国全渠道经验值得借鉴

原标题：中国全渠道经验值得借鉴

■本报记者 阎 密

疫情之下，全球消费者的消费行为发生了巨大的改变，倒逼着受疫情冲击的全球零售业也开始了一场深刻的变革。同时，在数字化的推动下，新的零售生态开始重构，高效率、高品质零售加速发展。零售业如何应对危机、生存发展？在日前由中国连锁经营协会主办的2020中国全零售大会上，沃尔玛全球执行副总裁、沃尔玛全球采购办公室及沃尔玛亚洲区首席执行官岳明德，英国翠丰集团首席执行官唐嘉年，ALDI奥乐齐全球采购及中国业务首席执行官魏客礼，日本永旺株式会社代表执行总裁吉田昭夫通过视频连线分享了对消费趋势的洞察与企业的应变之策。

岳明德：

与中国电商紧密合作

在过去的几年里，沃尔玛进行了三个主要的变革。从仅仅只运营大卖场及会员店，到近几年已进化成了多业态零售商，针对不同市场的顾客引入不同的业态，以适应当地的需求情况。沃尔玛坚信这三个转变也会持续下去。

第一，无缝连接当地市场需求。在有些市场，沃尔玛的业态是社区店，有些则是现购自运，有些是折扣店等。

第二，从以往的只做线下零售向电子商务进军。近些年，沃尔玛双管齐下，实现了全渠道业务。沃尔玛坚信，在未来，线上线下结合的方式才会全方位地服务我们的顾客。

第三，从独自奋斗到合作共赢。大家可协同合作，做自己最擅长的领域。在中国，沃尔玛与腾讯、京东以及达达紧密合作，让顾客得到更好的服务。

显然，疫情加速了这三大转变。沃尔玛作为一个全球运营的企业，能更好地分享来自全球各地的最佳实践。例如，在某些领域，欧洲和北美有许多亚洲可以学习的地方。而在电商与全渠道业务方面，西方国家则应该向亚洲学习。因为在这方面，尤其是中国，还有印度、日本，已经远超西方国家。

唐嘉年：

自有品牌是追求性价比之选

近几个月，欧洲零售业的第一大趋势是网购业务的增长十分强劲。许多零售企业如翠丰集团一直在积极应对这些变化下单自取，甚至免下车取货，货物装车，快速驶离，几分钟内即可完成操作。

翠丰推出了一种被称为“Screwfix”的模式，能够在一分钟内完成下单取货，这是一种承诺。翠丰的英国百安居门店能够在一小时内完成网上下单到店取货，而且将继续发展此项业务。

第二大趋势是追求高性价比。预计欧洲将在未来几个月或几年持续受到疫情影响，因此越来越多的顾客将寻找高性价比的商品，这使得企业需要合理定价。整个零售行业出现了越来越多的折扣品牌和折扣业态，自有品牌也出现了强劲增长。尤其是未来几个月，在新的疫情环境下，自有品牌也是追求性价比的不错选择。

第三个趋势是小型店铺在全球的增长。由于人口结构的变化和城市的交通状况，便利店和紧凑型店铺在不断增加。这种趋势将在今年接下来的几个月以及整个2021年持续。另一个重要趋势是在疫情封锁期间人们待在家里的时间变长了，会导致休闲选择变少，有更多的钱用于家居装修。在过去几个月，欧洲的家居装修市场火热。人们花费大量金钱进行粉刷，室内外进行新的装修。翠丰必须跟进这种趋势。

吉田昭夫：

集团数字化管理中心落地深圳

今年上半年随着疫情范围扩大，永旺的事业也在不同层面受到了影响。经营购物中心的商业地产开发事业及金融事业、服务事业均受到了极大的冲击，近期才得以恢复生机。

不过，在此期间，永旺的超市事业、药妆事业努力确保食品及卫生用品等生活必需品的稳定供给，加上顾客居家就餐频率的提高等消费形态的转变，相关事业业绩良好并持续至今。简而言之，永旺通过实施多样化的业态，尽可能地将疫情对公司的伤害降到最低。

永旺最重视的是创造顾客能够安心购物、员工及合作商能够安全工作的环境。为此，委托专家专门制定了《永旺防疫手册》，将店铺运营、员工行动基准进行科学验证后作出明确指引。企业应该贯彻落实防疫对策，并请顾客一起遵守规则。

疫情不仅改变了店铺的运营方式，也在更深层面改变了店铺自身的存在形式。伴随着中国的新零售发展，零售业的线上化加速发展，经营环境也发生了巨大的变化。重点在于疫情前就已产生的变化因为疫情而加速了。因此，企业实施应对变化的举措也需要加快。

未来10年将是零售行业发生重要变革的关键时期。其中，数字化是第一要务，永旺希望将中国先进的数字化技术广泛应用到日本及东南亚。因此，以深圳为开发基地成立了集团的永旺数字化管理中心“永旺DMC”。同时，通过与中国优秀的高科技企业、技术人员的合作加速应对行业变革。

魏客礼：

建立供应链应变缓冲带

自从新冠肺炎疫情出现以来，奥乐齐就注意到了消费趋势和消费者行为的变化。由于第二波疫情的影响，欧洲大部分国家和地区处于封闭状态，导致人们必须更久地居家，这意味着外出采购的频率势必会有所下降。好在平均客单价有所提升，弥补了购买频率的降幅。这一特点在今年前两个季度都有体现，近几周内，这样的趋势仍持续存在。疫情之下，零售行业总体呈上升趋势，人们更多地选择在家做饭、减少外出就餐。在欧洲，产品供应链较为稳定，能确保消费者在任何奥乐齐超市都能找到他们心仪的产品。

在新冠疫情期间，全行业都加强了对病毒的防护来保护消费者及其员工的健康，奥乐齐增加并改善了清洁周期，店内消费成为硬性标准之一，还为消费者以及员工提供消毒洗手液。店内所有人都必须佩戴口罩，并在购物时保持一定的社交距离。

新冠疫情也成为了零售数字化转型的加速器。从管理层来看，一年前谁又能预测会通过电话视频会议以及各种数字化方式来管理公司；从消费者的角度来看，大部分时间都在家里，线上互动的频率也大大增加。整个行业也在采取相应措施来提升供应链的灵活性。通过在供应链中建立更多的应变缓冲带，以确保今后如遇到年初相似的情况时，企业能够快速地作出反应。此外，还有一个趋势是本地商品和本地采购业务的复兴在推动着消费者购买本土商品。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)