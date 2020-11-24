报告显示：疫情下八成连锁超市销售正增长

■本报记者 阎 密

作为贴近消费者生活的重要零售业态之一，超市的经营状态折射出零售行业的变化。中国连锁经营协会日前发布的《连锁超市经营情况报告（2020）》显示，新冠肺炎疫情对超市业态的销售增长整体产生正向影响，近八成企业销售正增长，平均上涨29.2%。九成企业已试水到家业务，生鲜超市蚕食传统超市份额。

据了解，参与调研的超市企业销售规模合计达9792亿元，门店总数2.6万个，覆盖中国大陆除西藏以外的其他省级行政区域。

报告显示，中国连锁经营超市运营质量有所提升。虽然门店客流量普遍下降，平均减少4.9%，同店可比销售增速放缓至3.2%，但平均人效提升至100.4万元/人，企业统一配送率平均达到59.3%，线下平均客单价从去年的61.9元提升到65.5元。

企业基本化解成本上涨压力，毛利率维持在18%左右，净利润率达2.3%。单位员工应付薪酬由平均5.2万元/年上涨为5.5万元/年，但行业应付员工薪酬占销售比保持稳定，平均占比为6.1%。租金上涨依然是大部分企业绕不开的压力，但超市业整体租金占销售的比例保持平稳，为2.7%。

市场细分导致多种以生鲜为主营品类的零售模式蚕食传统超市份额，并逐渐形成生鲜超市、线上生鲜电商等分流力量。实体超市企业也加大对生鲜商品的营销投入并尝试前置仓模式，线上生鲜销售占比从21.3%提升至28.4%，前置仓数量由2018年占总店数的4‰增长为2019年占总店数的6.4%。

以实体门店经营为主的超市企业，线下以社区超市为发展重点，小型门店成为主流，1000平方米以下的门店占新开门店计划的66%；大于5000平方米的门店仅占新开店计划的5.1%。门店拓展的主战场依然放在一线城市及周边区域，占新开店计划的51.8%，其次是三线城市，占27.3%。

发展线上渠道也是实体超市企业的战略重点。截至2019年，九成企业已经试水到家业务，超市百强企业线上销售接近500亿元，占总销售额的4.7%。到家业务的客单价和日均线上订单数量均较上年得到提升。超市企业寻求低成本多渠道、多触点触达消费者，销售规模小于10亿元的企业主要通过社区团购满足顾客线上需求，占企业线上销售总额的比例高达50%以上，远高于行业的平均值1‰。

新冠肺炎疫情对超市业态的销售增长整体带来正向影响，近八成企业销售正增长，平均上涨29.2%。疫情也促进了线上零售的发展，但随着疫情趋于平稳，线上零售的增速整体放缓。

报告还显示，2019年资本市场也不平静，市场竞争格局分化。一方面体现为外资品牌家乐福和麦德龙分别被苏宁和物美收购，与此同时，ALDI(奥乐齐)与Costco（开市客）新进驻中国市场；另一方面内资企业并购重组，用资本手段增强市场竞争力与市场份额。在技术进步和资本推动下，超市行业的分化将进一步加速，市场集中度将进一步提升。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)