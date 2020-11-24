全国工商联推进中国特色商会组织建设纪实

2018年以来，党中央先后出台30号、57号文件，明确提出加快促进工商联所属商会改革。党中央对于商会事业发展提出的更高标准和要求，为做好新发展阶段的商会工作提供了难得的历史机遇和有利条件。

按照党中央的要求，中央统战部和全国工商联第一时间部署，将商会改革发展工作自觉纳入大变局和新格局下统筹谋划，通过深入调研、全面解读以及具体指导，围绕15项重点改革任务，明确19个省级工商联开展探索试点，形成一批可复制可借鉴的经验，扎实推动商会改革重点难点工作有序落地落实。

在全国工商联的全力推动下，地方各级工商联坚持自上而下、协同推进工商联所属商会改革，形成了竞相改革的局面，各地商会的组织覆盖、自身建设、功能作用、党的建设不断加强，改革成效逐渐显现。各地商会理想信念教育重要阵地作用得到了发挥，商会政企沟通的“桥梁”作用不断提升，商会经济服务能力不断加强，商会自律诚信和社会治理作用逐渐显现，商会组织活力日益增强。

高站位部署 高标准推进

“惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜。”全国工商联和地方各级工商联上下联动、协同运行，在推动商会改革中凝聚整体合力，真抓实干、竞相改革的生动局面逐渐形成。

推进工商联所属商会改革，是党中央加强党对民营经济工作的领导，推动党的重大决策部署在民营经济领域贯彻落实，实现国家治理体系和治理能力现代化，夯实社会治理的组织基础的重要举措。

作为民营企业最为集中的社会组织，商会与企业已经结成命运共同体，会员企业所面临的挑战不断传导影响所在商会，同时也倒逼商会以改革发展来应对挑战。同时，随着民营经济人士群体日益丰富多元的诉求变化，商会工作的难度也越来越大，这些因素都要求必须以改革创新精神全面推进商会的各项工作。

据记者了解，自中办国办印发《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》以来，全国工商联加强顶层设计和统筹协调，先后召开工商联组织工作会议、商会改革工作务虚会议、直属商会改革专题会议，研究推动落实商会改革工作。与此同时，制定商会改革任务分解方案，明确职责任务和建设目标，加强统筹协调；深入开展全国“四好”商会认定和直属商会评价，制定直属商会发展规范性文件，把握改革正确方向；与中央统战部联合印发《关于进一步做好30号文件贯彻落实工作的通知》，督促工作落实，定期了解掌握各地商会改革任务推进落实情况。

两年来，全国工商联由会领导带队广泛深入地方各级工商联和所属商会开展联系调研工作，解读商会改革政策，举办工商联履行业务主管单位职责培训班、商会改革发展论坛等活动，加强具体工作指导；加强与中央组织部、民政部等部委沟通协调，研究解决理顺商会党建工作机制、乡镇街道商会登记管理、异地商会归口管理等问题的措施办法；组织各省级工商联及所属商会开展互学互促活动，拓展商会改革工作思路，形成了一批学习推送成果。

在全国工商联指导下，各地工商联深入推进落实和创新实践，通过召开专题推进会、交流研讨会、开办培训班等方式学习改革文件精神，进行广泛宣传动员，如重庆把商会改革文件精神列为干部培训内容，甘肃通过媒体刊载改革问答，江苏编印了学习手册推广改革内容。在各地党委政府和各部门支持下，全国31个省份及新疆生产建设兵团全部出台了商会改革贯彻落实方案，从发文形式和内容看，体现了高规格部署、高标准推进。

值得一提的是，各地在协同推进商会改革工作方面，结合本地实际，开展了一些探索。譬如，北京、浙江、山东等地建立了由统战部牵头的商会改革发展联席会议机制，天津、广西、贵州等多个省份成立了商会改革发展工作领导小组，河北、辽宁、吉林等多个省份将商会改革纳入深化改革总体框架和总体部署，形成齐抓共管的工作局面。

强化政治引领 探索党建破题

成立全国工商联直属商会综合党委，着力理顺党建工作管理体制，推动17个省级工商联成立商会党委，创新商会党建工作方式……经过两年来打出的一系列党建“组合拳”，工商联所属商会政治引导功能得到不断强化。

2020年5月30日，根据中央统战部批复，全国工商联正式宣布成立直属商会综合党委。

这是全国工商联党组抓商会党建、推动商会党建破题取得的创新举措，也是推进工商联所属商会改革、强化商会政治引导功能的首位要求——持续加强商会党的建设，不仅是确保商会正确建设发展方向的“根”和“魂”，也是破解商会建设发展瓶颈难题、增强商会生机活力，建设“中国特色商会组织”的重要政治保障。

政治建会，是党中央对工商联的第一位要求。全国工商联党组坚定不移地加强党对商会组织的领导，坚定不移地推进“两个全覆盖”，坚定不移地探索商会党建工作破题。随着全国工商联直属商会综合党委的成立，商会党建工作管理体制得到进一步理顺，推动17个省级工商联成立了商会党委，指导所属商会党组织开展党的工作。

与此同时，商会党建工作的方式方法也在全国各地得到有效创新——在湖北和宁夏，从退休老党员、退伍军人中选拔有党建工作经验的优秀人员担任商会党组织负责人；在山东、贵州和四川，明确对商会党建工作给予支持，把商会党建工作经费列入财政预算；在江西、福建和贵州，制定商会党建工作方案、指导性意见，开展商会党的建设提升工作，组织指导商会党组织建立健全党建工作机制，努力实现商会党组织高质量发展。此外，还有的地方在商会中配备专职党建组织员、指导员，建立商协会党群服务活动中心等。

经过两年来打出的一系列党建“组合拳”，工商联所属商会党组织覆盖率得到进一步提高。

持续深化改革 发挥职能作用

工商联所属商会改革仍处于起步爬坡阶段，推进中国特色商会组织建设必须持续深化改革，进一步突出商会政治属性，提升商会参政议政水平，强化商会经济服务功能，激发商会民间活力，推动统战工作在商会组织落地生根。

“要努力把商会建设成为以统战性、经济性、民间性有机统一为基本特征，有效承担政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理任务的中国特色商会组织。”

积极培育和发展中国特色商会组织，既是党中央加强和改进工商联工作的决策部署，也是促进工商联所属商会改革发展的目标任务，更是加强民营经济统战工作的需要。

两年来，工商联所属商会正日益成为民营经济人士理想信念教育的重要阵地，顺应经济新格局和助推企业高质量发展的重要支撑，联接党委政府与市场、企业的重要枢纽。寓教育引导于服务之中，各级工商联通过创新实践，将所属商会服务职能作用发挥到最大。

——服务内容和平台日益丰富。各地开始重视商会的服务平台建设，积极指导商会成立了专门的维权服务中心、信息咨询中心、金融服务中心等，为会员企业提供法律指导、政策咨询和融资服务。全国工商联各直属商会积极搭建对接平台，指导会员企业参与中非合作论坛等国内外重点经贸活动；值得一提的是，江苏、福建、广东等多地充分挖掘境外商会资源，推动本地商会与境外商会社团建立合作联系，作为民营企业走出去的“中介所”和“服务站”。

——经济服务能力有效提升。全国工商联研究推动商会团体标准化建设，推动多家直属商会获国家团体标准制定资质，促进了行业标准化和诚信体系建设；地方一些商会积极开展银企对接等服务，服务会员企业的资金需求。山东、浙江、福建等多地更是支持商会发挥企业集聚优势，推动产业集群形成，促进当地产业生态链的发展；江苏创新系统推进商会发展生态圈，不断促进商会服务资源整合，有效拓展了商会经济服务功能。

——参与社会治理作用开始彰显。北京、浙江、吉林等地指导有条件的商会积极承接政府转移职能，参与政府购买服务，在社会事务管理发挥积极作用；广西开展商会诚信体系建设，在全区建设139家诚信试点商会，引导行业诚信、会员企业诚信。全国工商联与最高人民法院共同建立“工商联商会调解服务平台”，福建、湖北、安徽等多地普遍建立商会人民调解工作机制，全面发挥商会行业性、专业性调解优势。

——政商沟通渠道逐步建立。各地基本实现了经济领域重要会议邀请商会代表参加，涉及民营企业重要决策时，事先听取商会的意见建议。大部分省份建立了省领导联系商会制度，定期走访商会，听取工作报告和行业发展诉求。山东、甘肃还建立商会意见建议“直通车”制度，商会负责人可直接向省领导反映行业问题建议。

当前，工商联所属商会改革仍处于起步爬坡阶段，探索一条符合中国特色的商会发展道路还在继续，推进商会发展、做好商会工作还存在不少困难和问题。新征程上，工商联如何持续深化所属商会改革，开创新时代民营经济统战工作新局面，依然重任在肩。 （赵春晓）

(责编：赵春晓、李昉)