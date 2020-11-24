福建泉州多措并举提升数字经济发展水平

推进“泉企上云”数字化工程，是福建泉州市加快数字经济发展的重要措施之一，据泉州市工信局消息，截至目前，泉州已推动2500多家泉企“上云上平台”。

今年来，泉州市工信局持续实施“泉企上云”工程，支持鼓励企业开展“设备上云”和“流程上云”，发挥信息技术在要素配置中的优化和集成作用，引导中小企业各业务模块向云端迁移，借助“上云”的按需付费、以租代买、服务租赁的模式，解决企业信息化成本递增、信息化能力不足等痛点。

实施工业互联网示范工程，也是泉州市加快数字经济发展的重要举措。泉州市不断推动工业互联网平台建设，积极培育工业互联网示范平台，按照“大企业建平台、中小企业进平台”的运作模式，培育多级工业互联网平台，支持互联网、软件和信息技术服务业企业与纺织鞋服、建材、机械装备等传统产业合作，推动龙头企业建设企业级工业互联网平台，带动企业上下游合作伙伴上平台。

泉州华数机器人有限公司的华数智能装备云管控平台，便是今年新增培育的工业互联网示范平台，它针对工业机器人、数控机床等智能装备，融合物联网、大数据、人工智能等新技术，建设集设备数据监控、智能化运维等功能为一体的智能装备云管控平台。截至目前，该平台已接入设备数达到2441台设备，注册用户数达到3051人，可以快速进行在线检测、诊断与修复、运行优化、远程升级，常规故障降至零费用，减少50%售后人员，大大缩短设备维修时间，降低运维成本，提高产品服务质量。

此外，泉州市工信局通过加大培训和宣传力度积极引导企业享受政策，采取集中授课、政策解读、案例分析、参观交流等方式，普及信息化发展趋势、解读信息化政策、分享信息化解决方案。今年来，已经组织10家国内知名工业软件企业，在各县（市、区）开展制造业企业信息化诊断对接活动；已组织了“数字化转型实践分享会”“企业数智化转型”“重构数字战斗力，助力制造企业转型升级”等现场会，进一步加大相关政策的宣传与解读，加快推动本地工业互联网发展。同时，按照《泉州市人民政府办公室关于加快泉州市数字经济发展七条措施的通知》文件精神，开展2020年工业数字经济专项资金项目申报工作，从软件和信息服务、动漫游戏、泉企上云、工业互联网、公共服务平台发展等方面支持软件企业发展。（刘燕婷 林思棋）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)