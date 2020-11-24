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K12在线教育移动应用下载分析报告发布 作业帮居第一

2020年11月24日14:25  来源：中国网
 
原标题：累计下载量占比超过77% 作业帮稳居K12在线教育拍搜类应用第一

　　11月23日， 学研智库发布2020中国K12在线教育移动应用下载分析报告。报告显示，在29家中国K12在线教育机构103款App中，作业帮App累计下载量59.92亿次，在“2020中国K12在线教育App累计下载量TOP20“中排名第一，领先第二名数倍，占据流量侧绝对优势。

　　数据显示，截止2020年10月15日，29家K12在线教育机构103款App在国内7大安卓应用平台累计总下载人次为172.5亿次。其中，语言学习类App30款，数量最多；作业答疑题库类工具App 20款，累计下载量115.12亿次，下载量最大，占所有103款App累计下载量的比重为66.74%。

　　按照教育App不同主要应用方向划分，作业答疑题库类工具App又可以划分为拍搜题库类App、智能批改类App和电子作业类App，其中拍搜题库类App累计总下载量为77.55亿次，成最受K12用户青睐的应用类型。而在这一细分领域中，作业帮APP的下载量为59.92亿次，占比为77.27%，稳居第一。

　　作业帮旗下另外2款教育产品作业帮口算、作业帮直播课也入选了本次榜单。其中，作业帮口算凭借拍照检查、口算练习、创建班级、布置作业等功能，获得了3.03亿次的下载量，在智能批改类工具中，下载量与小猿口算并列第一；作业帮直播课作为直播课领军品牌，不仅拥有清北名师领衔的数百名教学教研团队，还独家推出了名师大招课程体系，目前已累计服务学员超6200万，下载量2.2亿次，仅次于学而思网校2.93亿次，在综合网校分类中排名第二。

　　作业帮成立于2015年，是目前中国最大的K12在线教育平台，旗下有作业帮、作业帮直播课、作业帮口算等多款教育产品，总日活用户超5000万，月活用户超1.7亿，累计激活用户设备超8亿。作业帮App是中国唯一月活过亿、唯一进入全网TOP30的教育类超级App，在APP STORE K12教育类长年排名第一。

　　截至2020年10月，作业帮员工总数超27000人，在北京、西安、武汉、合肥、郑州、成都、济南、石家庄、南京、长沙、重庆、广州等12个城市拥有分部。借助科技赋能，作业帮搭建起了优质教育资源向三线及以下城市下沉的普惠管道，学员遍布全国31个省(区、市)。

(责编：夏晓伦、毕磊)
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