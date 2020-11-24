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数字赋能新命题 同盾聚焦数据安全

2020年11月24日15:38  来源：人民网-财经频道
 

11月23日，世界互联网大会·互联网发展论坛在浙江乌镇开幕。本次论坛以“数字赋能 共创未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题，立体展示推动互联网发展治理的中国经验与智慧，展现我国积极构建网络空间命运共同体的责任担当。

在当天进行的主论坛上，嘉宾围绕“数字经济与科技抗疫”“科技发展与创新驱动”，聚焦全球互联网空间发展新热点和新趋势深入交流，探讨数字技术创新。

作为国内智能分析决策领军企业，同盾科技长期以来聚焦数据安全，其实践的数据“可用不可见”，使数据安全性、隐私性在得到保证的前提下，最大限度地支持基于数据驱动的科学研究及商业活动。

数字经济安全打头

2020年，全球产业互联网布局加速，国内开始发力人工智能、工业互联网、5G等新基建领域，为数字经济浪潮注入可持续增长动能。

在消费互联网领域，移动支付、短视频、直播、网购等领域，大数据的交错，已成为流程系统中的重要支撑。

在金融行业，数字化转型更是已经成为一个标志性节点。金融科技发展迅猛，大数据为传统金融业务注入智能化活力；云计算、区块链、5G技术等科技与金融系统快速融合。

然而，数据红利热潮兴起的同时，也带来了新的数据安全课题。中国工程院院士、国家数字交换系统工程技术研究中心主任邬江兴曾表示，“不可解释性、不可判识性、不具推理性”是人工智能现阶段的内生安全问题，新一代数字经济的信息化要以安全打头。

让数据“可用不可见”

数字经济产业，天平的两端是数据隐私性和便利性。在机构间，很多数据没有充分共享而形成一个个“孤岛”，比如银行无法获取客户的税务信息进行风险评估。

因此，消除行业数据孤岛现象，让数据相互之间协作起来，是智能化社会发展的大势所趋。

数据安全的核心，其实是以数据为中心的安全，其目的是保护数据的可用性、完整性和机密性。数据在安全的同时，也要保证它可用。同盾科技提出的“可用不可见”这一技术理念或将是撬动平衡点的有力杠杆。

数据“可用不可见”其核心有两层含义——数据的可用性和数据的不可见性。即在充分保护数据和隐私安全的前提下，实现大数据价值的转化和提炼。

据了解，同盾已对所有涉敏感信息的数据全面进行了脱敏化和去标识化，率先实现数据存储与流转的可用不可见。当数据进入到系统流转的时候，任何有机会碰触到数据的人员和系统，看到的皆是“无意义”的符号，让数据滥用和泄露的可能性降为零。为数据的后续智能分析和价值挖掘，提供一个安全的环境。

打造知识共享生态

那么在“不可见”的前提下，如何实现“可用”的目标呢？同盾科技在其“知识联邦”的理论框架体系中解释：知识联邦首先将数据转化成信息、模型、认知或知识，满足数据不可见，再通过联邦的方式实现数据可用。

这一技术体系的革命性在于能在保证不同机构间数据“不流通”的前提下，实现“信用”和“信任”的流通，实现价值的共享，从而打破不同主体间的合作藩篱。

据了解，同盾推出的“知识联邦”框架体系，交叉融合人工智能、大数据、密码学等前沿技术领域，有效解决数据流通中的数据割裂和数据安全问题，同时实现知识发现和归纳。目前这一理论体系已在金融、公共服务等领域逐渐落地应用。

近日，同盾科技又提出知识联邦技术体系下的数据安全交换(FLEX)协议，该协议约定了联邦过程中参与方之间数据交换顺序，以及在交换前后采用的数据加解密方法，其中包含一系列的约定，只要遵守这些约定，参与方就可以安全地加入到联邦中，无需担心数据隐私会有泄漏风险，全面实现数据可用不可见，为人工智能3.0时代奠定重要的基础。（牛广文）

(责编：杨曦、孙阳)
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