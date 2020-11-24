甘肃鲲鹏生态伙伴大会成功举行

11月19日，以“鲲鹏展翅九霄 共赢数智时代”为主题的，2020年甘肃数字经济产业峰会暨甘肃鲲鹏生态伙伴大会在金城兰州成功举行。本次大会由兰州市人民政府、甘肃省发展和改革委员会主办，兰州市大数据管理局、兰州高新技术产业开发区管理委员会、华为技术有限公司和拓维信息系统股份有限公司承办。

甘肃省政府副省长程晓波在致辞中指出，随着5G、人工智能、云计算、物联网、区块链等信息技术发展，加快构建以数字经济为核心、新经济为引领的现代化经济体系已成为大势所趋和各界共识。甘肃顺应发展大势，抢抓国家政策机遇，趁势而上、顺势而为，把发展数字经济作为落实新发展理念、构建新发展格局，推动创新发展、绿色发展、高质量发展的关键一招。

兰州市委副书记、市长张伟文在致辞中表示，兰州作为国家重要的科研教育基地，近年来立足建设现代化中心城市，着力打造“云上兰州、数据城市”，加快“资源数字化、数字产业化、产业数字化”发展步伐，尤其是聚焦工业互联网、区块链、5G等前沿领域，大力实施智能制造、智慧交通、智慧医疗等重点项目，推动新一代信息技术在各领域的场景应用，取得了显著成效，已逐渐成为数字经济发展的一片沃土。

华为公司副总裁、中国区云与计算总裁史耀宏也出席了本次大会，他表示：发展数字经济离不开良好的生态协同，华为将始终坚持开放合作，以推动产业链共同发展为原则，开放自身能力，秉持开放合作共赢的理念，为构建甘肃良好的数字生态贡献自身力量。

新基建加速推进，新一代技术变革风起云涌，甘肃迎来了新的发展阶段，以鲲鹏为代表的新计算产业为甘肃经济发展提供了新机遇。

本次大会上，甘肃鲲鹏生态创新中心正式挂牌成立。该中心是在甘肃省人民政府的指导下和兰州市人民政府的支持下，由兰州市大数据管理局、兰州市高新技术产业开发区管理委员会、华为技术有限公司三方共同建立的非盈利机构，由甘肃九霄鲲鹏科技有限公司（拓维信息系统股份有限公司、兰州高新创业置业投资有限公司，以及第三方公司组建成立的合资公司）负责运营。

据悉，甘肃鲲鹏生态创新中心将通过聚焦优势产业，聚合产业合作伙伴，构建技术合作平台、测试认证平台、创新孵化平台、成果展示平台、人才培养平台，最终在甘肃构建国内有影响力、有特色的鲲鹏计算产业生态。

华为公司鲲鹏计算业务总裁张熙伟表示，鲲鹏生态将进一步扎根甘肃，依托鲲鹏生态创新中心和展翅九霄生态计划，持续聚合生态，沉淀产业。基于鲲鹏生态践行《甘肃省“上云用数赋智”行动方案》，支撑“东数西算”、“一带一路”等战略落地，加速甘肃数字经济发展，助力甘肃成为数字中国的算力“粮仓”。

数字经济蓬勃发展，鲲鹏计算产业正成为新计算的主力军，而随着行业应用向数字化纵深发展，也将有越来越多的企业加入到鲲鹏生态中来。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)