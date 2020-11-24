应用场景日益丰富 数字孪生技术迎新突破

从花草树木，到车水马龙，大到城市，小到石块，都能逼真还原。有这样一个“活”的数字孪生世界，你能天马行空出哪些价值？

地球克隆计划4启动

11月19日，本土数字孪生平台公司51WORLD在深圳正式启动了地球克隆计划4(EC4)，展现出数字孪生技术在新基建、工业互联网等领域的应用潜力。

观众参观展区

数字孪生技术迎来新突破

作为近年来最受关注的技术之一，数字孪生正在成为新基建、工业互联网等国家重大科技发展方向中关键且通用的技术环节。

今年4月，国家发改委和中央网信办联合发布《关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案》，指出要聚焦数字孪生体专业化分工中的难点和痛点，引导各方参与提出数字孪生的解决方案。

同时，数字孪生与5G、AI、云、大数据等技术的深度融合，使其应用场景和需求市场空前丰富，成为产业和科技发展的重要助推力量。

51WORLD发布最新的全要素场景AES 2021 数字孪生平台级产品，在广度、精度和动态度上实现了重大突破，具备超大规模实时渲染、海量资源动态调度、数字资产并行生成、视觉及物理真实和空间编码高扩展等特性。

国际欧亚科学院院士、英国社会科学院院士林珲表示，通过在一个统一的地理参考系中复刻自然或者社会环境，同时又把科学研究所证实的过程模型结合进去，我们就可以真实地体验自然环境和社会环境的变化，进行精细化管理。

51WORLD创始人兼CEO李熠透露，企业还为数字孪生的行业应用提供更易用、更开放、更便捷、所见即所得的开发者平台及工具链，覆盖从场景交互、实时渲染、动态数据处理等数字孪生应用流程。

值得一提的是，这些产品可以全面兼容软件国有化，为国产软件的进一步集成应用助力。

全行业应用：数字孪生从新兴走向成熟

今年，国资委《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》指出，要运用数字孪生、5G、云计算、区块链、人工智能、北斗通信等新一代信息技术，建设敏捷高效可复用的新一代数字技术基础设施。

数字孪生底板，日益成为各行各业的数字化基础设施之一。51WORLD本次发布的案例中，覆盖智慧城市、园区、车辆交通、水务、电力等十余个行业。其中既有系统大型集成商，也包括垂直行业的代表性企业。

李熠展示数字孪生技术在深圳妈湾智慧港的应用

在李熠看来，数字孪生的价值，可以抽象为过去、现在与未来三大维度。

对于过去，数字孪生可以沉淀数据，实现业务闭环，并帮助客户进行分析提升；对于现在而言，数字孪生场景可以实现全局感知、智能运控和实时调度；而针对未来，数字孪生场景则起到了模拟推演、仿真预测和辅助决策的关键作用。

同时，李熠认为，数字孪生应用场景仅被开发了不到1%。

00后B站知名博主珀尔Po_er受邀来到发布会现场。他在游戏中创造出了令人惊叹的虚拟场景。而今后，每个和他一样的开发者，都可以亲手搭建自己的数字孪生世界，创造现实版的“我的世界”，充分展现新时代年轻人充沛的想象力和旺盛的创造力。

深圳启动：改革开放之城展现创新魅力

第四届“地球克隆计划”在改革开放之城——深圳启动，颇有意义。2020年是深圳经济特区成立40周年。粤港澳大湾区国家战略、深圳中国特色社会主义先行示范区……深圳在新的发展阶段，焕发出新的生机与活力。

“每次来到深圳都十分感慨，因为我们当年做智慧蛇口、智慧前海，是对整个智慧城市的规划体系奠定基础的过程。”中国信息通信研究院智慧城市首席专家高艳丽表示。

李熠认为，深圳是锐意创新、改革开放的先锋，包括数字孪生在内的各个行业都涌现出了探索性的应用，成熟之后再拓展到其他地区，这就是深圳作为改革开放先锋城市的意义。

深圳精神也激励着更多像51WORLD这类的本土科技企业，向科技的高峰乘风破浪。（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)