鲲鹏助推甘肃数字经济迈上新台阶

甘肃鲲鹏生态伙伴战略合作发布

随着数字经济的发展，以5G、云、人工智能等为代表的“新基建”成为加速数字经济产业发展，抢抓新机遇的基础保障，鲲鹏计算致力于打造最具影响力的计算产业生态，为城市新基建提供可靠算力，支撑全社会数字化转型和智能升级。

为探讨甘肃数字经济新可能，推进鲲鹏计算产业生态在甘肃的发展，2020年11月19日，金城兰州举办“鲲鹏展翅九霄 共赢数智时代”——2020年数字经济产业峰会暨甘肃鲲鹏生态伙伴大会，政府嘉宾、行业精英、学术专家和产业上下游的伙伴将齐聚金城共商、共议甘肃鲲鹏计算产业的发展，助推甘肃数字经济迈上新的台阶。

甘肃的数字产业正在崛起

数字经济，“无问东西”“不论出生”“不分先后”，谁抢先一步，谁就能占领未来发展的制高点。

当前，我国存在东部算力资源紧张与西部算力需求不足的情况。国家“东数西算”产业联盟在有力保障东部地区数字化发展的同时，将在中西部地区打造新的数字经济增长极，有助于形成以数据为纽带的东中西区域协调发展新格局。甘肃省将充分发挥本地能源和算力资源优势，结合上海、深圳两地数字经济产业优势，定向承接算力需求。

可以说，“东数西算”产业联盟的成立，其意义堪比“西电东输”战略工程。正如“西电东输”背后是全球领先的中国特高压输电技术，“东数西算”的底层支撑则是全栈全场景的算力底座。作为计算产业多样性算力的代表，鲲鹏计算也势必将在“东数西算”发展大势中释放巨大的动能，以鲲鹏技术为底座，充分调动和聚合上下游产业伙伴甚至东部数字产业经济优势，助力打通这场东西部计算资源交互的洪流。

这足以令具有厚重历史文化底蕴的甘肃，迎来百年未有之大变局，成为“一带一路”的数字经济高地，也足以令兰州等西部城市，成为中国“计算产业名城”。

鲲鹏计算在甘肃将有大作为

在这之前，甘肃的数字产业已然在路上。目前，甘肃省已经确立了数字化在发展全局中的引领地位——数据信息产业已是甘肃省十大生态产业的一大重点。2019年全省电子信息产业实现主营业务收入223.43亿元，同比增长12.97%；

在传统优势产业发展中，提出加快绿色化、信息化、智能化“三化”改造，加快新旧动能接续转换；在全省奋力打造的文化、枢纽、技术、信息、生态“五个制高点”中，技术、信息两个制高点直接聚焦科技创新和数字经济。

尤其是信息化建设方面，甘肃相关金融机构加强了与鲲鹏计算产业的合作力度，让金融服务的范围更广、效率更高、对象更准。

2019年7月，甘肃银行与华为签署战略合作协议，双方将在信息化建设、大数据、物联网等领域开展广泛的合作。

紧接着，华为融合数据平台解决方案成为了双方战略合作协议签署后的第一个成功案例，其首批成果——甘肃银行融合数据平台已正式投产上线。据了解，甘肃银行融合数据平台搭载了鲲鹏处理器，该处理器具有多核计算、高并发、低功耗等特点，有效提升了甘肃银行的数据资源能力、数据存储加工服务能力、数据管控能力和数据分析能力。

目前，甘肃银行已基于该数据平台建立了“海川”采集平台、“镇海”大数据平台、“补天”数据仓库、“问道”数据分析平台等系统，广泛地应用于客户营销、风险控制、运营管理等多个业务领域，为该行发展智慧银行提供了坚实的数据支撑。

不仅仅在智慧金融方面，在智慧交通、智慧教育、智慧医疗、智能制造等数字世界的方方面面，鲲鹏计算产业也将为甘肃数字经济发展发挥其指数级的能量。

甘肃将成为数字中国的“算力粮仓”

其实，两个数字经济的历史机遇已经为甘肃数字经济的腾飞发展奠定了基础。2018年，甘肃印发《甘肃省数据信息产业发展专项行动计划》。《行动计划》明确提出抢抓“一带一路”最大历史机遇，以及新一轮科技革命和产业变革战略机遇，加快数字甘肃建设。

以此为背景，则是另一个历史机遇，计算产业也在发生变革。数据已经成为推动数字经济的生产资料，爆炸性增长的数据量和多样化的数据类型，又使数字世界需要更为澎湃，更多样性的算力支撑。

2019年8月，甘肃与华为展开战略合作，围绕鲲鹏的应用适配，以及大数据应用等软硬件项目，构架形成鲲鹏产业生态体系，并以此带动半导体、硬件、软件、服务一体的产业生态链发展。

根据战略协议，华为将与甘肃产业主管部门、科研院所、高校、行业协会等合作，联合培养鲲鹏计算、人工智能、5G、智能制造等领域国产化技术人才，提供技能培训及职业认证，而这将成为甘肃数字经济持续发展的原生动力。

同时，华为也将联合甘肃高等院校建设多所鲲鹏产业学院，充分发挥高等教育为社会、行业、企业服务的功能，为学生的实习、实训、就业提供更大空间。

可以看出，甘肃对于构建鲲鹏计算产业，投入相当坚决，思路更是相当清晰。其并非只想通过大规模建设数据中心来成为数字中国的“算力粮仓”，而是希望这座“算力粮仓”超乎想象。

甘肃输出的是算力，聚合的是生态，沉淀的是产业，其希望依托鲲鹏，将相关生态企业“请进来、留下来”，并以数字产业化，支撑“东数西算”等一系列战略落地。同时，甘肃还将以数字产业化，推动产业数字化，服务甘肃本地企业，并辐射服务西北五省的行业数字化转型。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)