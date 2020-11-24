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发改委：两个方面培育和提升贫困地区造血机能

2020年11月24日18:11  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月24日电 （记者乔雪峰） “可以说，消费扶贫已经成为带动贫困群众稳定增收的重要助力。”11月24日，国家发展改革委副秘书长郭兰峰在国新办新闻发布会上指出，2019年，贫困地区的农村居民经营净收入4163元，比上年增长7.1%，增速加快2.7个百分点。今年上半年，即便在新冠肺炎疫情的影响下，贫困地区的农村居民经营净收入也比上年同期增长4.9%，远高于GDP增速。

通过消费扶贫给贫困地区输血固然重要，但减贫脱贫最终还是靠贫困群众的内生动力，那么，发改委是如何培育和提升贫困地区造血机能？

对此，郭兰峰表示，第一是通过产业。造血一定要围着贫困群众的实际情况来解决问题。为什么说要有产业呢？因为当地有的老百姓确实有劳动生产能力，有的贫困群众可以走出去，也能走出去，也习惯于走出去，这样就可以依托就业解决问题；有的贫困群众观念还达不到那个程度，他们就不愿意走出去，这就需要改变方式，在这些地方建立企业和打造地方特色优势产业，让他们在家门口就能上班，通过劳动致富，并且通过劳动也能改变他们的观念。

第二，教育扶贫。很多问题都是由于教育滞后导致的，所以国家发改委会同有关部门在安排教育领域投资时，都向这些地区倾斜，特别是向“三区三州”倾斜。通过教育，一方面帮助他们增强劳动技能，如果一个人没上过学，可能连普通话都不会讲，只会讲当地语言，没有办法和社会接触，或者说他很胆怯，不敢和社会接触，就像我们英语不好的人不敢和外国人讲英语一样；另外通过上学，他们的思想更开阔，有了自信心可以在本地实现就业，当然也可以走出去。更不用说如果考上了大学，可能就进入到另一片天地了，这就是造血的功能。

最后郭兰峰表示，造血需要一个过程，不是一时一事的。比如打造一个产业有时候要经过几年甚至几十年，一个人的教育也需要达到12年，这些都需要各级政府和社会力量从根本上解决脱贫问题，特别是致富问题。“因为从目前情况看，按照现行标准今年如期脱贫应该是没问题的，更重要的是帮助他们致富。”

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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