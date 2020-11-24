发改委：通过市场手段实现贫困地区产品优胜劣汰

人民网北京11月24日电 （记者乔雪峰） 今年疫情发生以来，直播带货成为消费扶贫的一大亮点，但也存在着产品良莠不齐，售后服务不完善等问题，如何提升贫困地区农产品供应的水平和质量成为当下亟待解决的问题。

对此，国家发展改革委地区振兴司司长童章舜在国新办发布会上表示，国家发改委将与国务院扶贫办和国家市场监管总局等部门一道，推动有关部门和地方高度关注这个问题，采取有效措施，不断提升脱贫地区农产品质量和水平，提升消费者参与消费帮扶的获得感。

童章舜对出现此类情况的原因进行了分析，他指出，当前，由于贫困地区生产、加工条件相对落后，精深加工程度较低，特别是冷链物流设施相对不健全等因素。“一些贫困地区的特色农产品质量不错、原生态，但品牌和知名度比较低、市场竞争力较弱，社会各界包括直播带货购买贫困地区产品过程中，消费体验可能存在差别，一定程度制约了消费能力的充分激发。”

童章舜表示，推动实施消费扶贫，一方面是让贫困群众通过消费扶贫劳有所获、增收脱贫。另一方面，参与消费扶贫的广大消费者能够体验到物美价优并切实得到实惠。

对于如何提升贫困地区农产品供应的水平和质量？童章舜表示将会从以下两个方面入手：

一是大力支持脱贫地区扩大规模化生产，健全农产品标准化体系，完善仓储物流设施，支持贫困地区农产品提升市场竞争力，提高市场参与度，并通过市场手段实现产品的优胜劣汰。

二是研究采取一些激励约束措施，强化对市场主体的行为监管，推动消费帮扶工作不断向规范、有序、可持续的方向发展。

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