发改委：持续扩大脱贫地区产品和服务消费规模

人民网北京11月24日电 （记者乔雪峰） 党的十九届五中全会强调要实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为保持脱贫攻坚政策总体稳定、多措并举巩固脱贫成果指明了方向。

“消费扶贫作为一项创新性政策举措，显著成效已经在脱贫攻坚伟大实践中得到充分证明。”11月24日，国家发展改革委地区振兴司司长童章舜在国新办新闻发布会上表示，国家发改委、国务院扶贫办会同有关部门正在对“十三五”期间的消费扶贫政策措施实施情况进行全面的评估。将在全面评估的基础上，研究提出“十四五”期间相关帮扶政策优化升级的具体建议，使消费帮扶成为“十四五”时期巩固拓展脱贫攻坚成果，全面乡村振兴的一个重要举措。

童章舜指出，“十四五”期间要进一步三个聚焦：一是聚焦脱贫攻坚成果任务比较重的地区。二是聚焦农村的低收入人口。三是聚焦下一步乡村振兴重点的扶持县。“坚持市场化的导向，更加注重尊重消费者的意愿和发挥市场主体的作用。还有更加注重挖掘党政机关、国有企事业单位和广大人民群众消费潜力，加快形成政府引导、市场主导、社会参与的可持续发展模式。”

童章舜进一步表示，要从五个方向对消费帮扶的工作提档升级。一是持续扩大脱贫地区产品和服务消费的规模，推动政策定位由攻坚期阶段性行动，向乡村振兴战略常态化政策方向提档升级。

二是大力培育新型的产销供应链和市场主体，构建以产地和消费地为载体，以骨干企业为平台的新业态新模式，推动政策功能由传统的产销对接，向消费端倒逼产业链调整的方向提档升级。

三是聚焦支持区域性特色优势产业的生产、流通、销售，推动消费帮扶对象，由特殊群体、特定企业向区域性主导产业方向提档升级。

四是发挥典型示范引领作用，推动消费帮扶的动员方式由政府大力推动，向政府市场社会多元化驱动的方向提档升级。

五是进一步强化激励约束，探索建立激励约束机制，推动参与消费帮扶工作的市场主体由自发性生长，向规范化有序化参与的方向提档升级。

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