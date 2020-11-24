发改委：投入真金白银有力有序推动消费扶贫

人民网北京11月24日电 （记者乔雪峰） “消费扶贫是帮助贫困群众增收脱贫的重要扶贫方式。”11月24日，国家发展改革委副秘书长郭兰峰在国新办新闻发布会上对消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的有关情况进行了介绍，他指出，消费贫困地区的产品和服务，不仅是帮助贫困群众增收脱贫的一种扶贫方式，更是“一方有难八方支援”这一中华民族传统美德在脱贫攻坚中的集中体现；不仅是帮助贫困群众把特色农产品卖出去，更重要的是引导贫困群众发扬“劳动致富、劳动脱贫”的光荣传统；不仅是促进贫困地区的生产与供给，也是实施扩大内需战略、形成新发展格局的举措之一。

郭兰峰表示，国家发展改革委联合国务院扶贫办、农业农村部、商务部、文化和旅游部、中央和国家机关工委、全国供销合作总社等部门和单位，拿出真招实招，投入真金白银，打通生产、流通、消费各环节全流程，协调政府、企业、社会各方力量，有力有序推动消费扶贫工作。他从三个方面进行了解读：

一是政策体系逐步完善。印发实施《关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的指导意见》，制定出台《消费扶贫工作成效提升行动方案（2019—2020年）》和《消费扶贫助力决战决胜脱贫攻坚2020年行动方案》等政策文件，为深入开展消费扶贫工作提供了指引。各地区、各部门结合各自实际，制订了100个配套文件，搭建了消费扶贫“1+N”的政策体系。

二是消费扶贫的方式不断创新、效果持续扩大。针对贫困地区产品和服务的差异，以及销售过程中遇到的问题，各方面加强渠道创新、强化协调服务，定向采购、以购代捐、以买代帮等新模式不断涌现，推动消费扶贫规模快速增长。据初步统计，从2019年初至今，累计直接采购或帮助销售贫困地区特色农产品近5000亿元。其中，2019年为1600多亿元，今年前10个月超过3300亿元，是2019年全年规模的两倍。

三是全社会参与消费扶贫的氛围初步形成。国家发展改革委会同有关部门，先后在江苏苏州、陕西延安成功举办两次全国消费扶贫论坛，并在论坛期间发出了《动员全社会力量共同参与消费扶贫的倡议》和《巩固拓展消费扶贫成果延安共识》。今年9月，国务院扶贫办、国家发展改革委联合有关部门，共同主办全国消费扶贫月活动，引导动员全社会购买和帮助销售贫困地区农产品，推动形成消费扶贫“人人皆可为、人人皆愿为、人人皆能为”的全社会参与格局。

郭兰峰表示，下一步将按照党的十九届五中全会提出的“实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”的要求，联合有关方面研究“十四五”时期进一步扩大对脱贫地区产品和服务消费的工作思路，助力脱贫攻坚成果巩固、乡村全面振兴，促进全体人民共同富裕。

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