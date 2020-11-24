罗静：数字时代高新技术为文化繁荣提供强大动能

人民网北京11月24日电 （栗翘楚）2000多个展览的网上浏览量一个月超50亿人次，是全国博物馆全年参观人数的4倍以上；九馆网上联播，9小时内曝光6400万次，视频播放2800万次，网络话题突破2.5亿次……今年年初，突如其来的新冠肺炎疫情，让各地实体公共文化服务机构按下“暂停键”，然而通过科技赋能，“云游博物馆”成为新趋势。

11月24日上午，世界互联网大会·互联网发展论坛——青年与数字未来论坛在浙江乌镇举行。国家文物局博物馆与社会文物司（科技司）司长罗静在论坛上表示，一系列数据，既感受到公众旺盛的文化需求，也体会到数字时代高新技术为文化繁荣提供的强大动能。

罗静表示，近年来，国家文物局积极推动文物与科技的融合发展，让收藏在博物馆里的文物，陈列在广阔大地上的遗产，书写在古籍里的文字都“活起来”，为社会提供高质量的文化服务、文化体验、文化产品，满足人民群众精神文化需求，促进文化繁荣发展，激发社会创新创造活力。

一是加快文物资源数字化转化。从万里长城的亘古绵延到千年运河的欣荣发展，从敦煌莫高窟的瑰丽奇谲到浙江良渚遗址的文明新语，这些遍布广袤大地的文化瑰宝，为文化传承发展提供了丰富资源。国家文物局正全力推进文物数字化工程，76.7万处不可移动文物和1.08亿件／套国有可移动文物已完成普查登录并不断推进数据开放共享，全国馆藏文物数据资源已超过20PB，实体文物正以数字形式实现永久保存与开放利用。

二是推动智慧文博高质量发展。开展智慧博物馆建设试点，搭建博物馆智能生态系统。将藏品与展品、库房与展厅、观众与员工、线上与线下、馆内与馆外融为有机整体，一个“没有围墙的博物馆”正在形成。南京博物院推出“特展运营统计监测系统”、上海博物馆搭建“董其昌数字人文展示平台”、广东省博物馆使用的“数字化资源管理系统”，这些积极的探索，将自身特色、资源禀赋与智慧系统有机结合，博物馆管理正在从“以物为中心”向“以人为中心”转变。

三是提升文博服务现代化水平。综合运用智能导览、虚拟漫游、增强现实、人机交互等手段，将前沿科技与古老文物有机结合，推动“人+物+应用+管理”的高效衔接，使文博机构更加“知识渊博”与“善解人意”，推出了一批高质量、高互动性的展陈手段和文物展览，带给观众智慧化、沉浸式、个性化的参观体验，博物馆成为“网红打卡地”。跨界合作碰撞出火花，敦煌研究院与华为公司联合推出的莫高窟AR地图、首都博物馆与腾讯公司合作的文物时空漫游等佳作，引跑文物展陈新风潮。

四是创新文物价值传播力建设。13万处文物保护单位和近5千个博物馆基本实现互联网全覆盖，通过门户网站、手机APP、公众号、直播平台、影视节目等多种渠道，构筑线上线下相融通的传播体系，先后推出“国家宝藏”“如果国宝会说话”“上新了·故宫”“登场了·敦煌”等优秀节目，诞生了“惊奇博物馆”“三星堆·荣耀觉醒”“时空博物馆卡”等系列动画、动漫和游戏，文物蕴涵的历史、艺术、科学价值得以多层次、多角度、多形式解读。

五是培育文化产业新业态。以“互联网+中华文明”行动计划为抓手，引导示范基地建设，与腾讯、百度、网易等互联网企业合作，推广示范项目，推进文物博物馆著作权、商标权、品牌授权，促进文物与相关行业的深入融合，加大“文物+旅游”“文物+教育”“文物+创意”等领域的业态创新、模式创新，诞生了“莫高讲堂”等研学线路，树立了“故宫文创”等文创品牌，催生了一批创新平台，文物与游、购、娱、食、住、行的融合，为传统行业文化赋能。

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