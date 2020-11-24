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吴建平院士寄语年轻人：勇攀技术高峰 敢作数字经济时代创新者

2020年11月24日18:33  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月24日电 （栗翘楚）11月24日上午，世界互联网大会·互联网发展论坛——青年与数字未来论坛在浙江乌镇举行。中国工程院院士、清华大学计算机科学与技术系主任吴建平在论坛上表示，当前，智能化、互联化、分布式、数字化已成为数字未来的发展趋势。以5G、物联网、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术正在蓬勃兴起、加速发展和演进，产业变革方兴未艾。同时，吴建平院士寄语年轻人，要勇攀技术高峰，敢作数字经济时代的创新者、能作造福人类社会的引领者、善作全球合作互鉴的践行者。

吴建平指出，数字时代，信息技术创新扩散效应、信息知识溢出效应、数字技术释放的普惠效应正持续显现，正在改变着人类生产生活方式，对世界经济、全球治理体系、人类文明产生深远影响。同时也应看到，尽管数字时代的未来发展拥有非常广阔的前景，但仍面临新的挑战、带来一些新的问题，为年轻人提出了更高的要求：

一是希望青年勇作攀登技术高峰的挑战者。从1969年互联网诞生到过去的这50年，互联网一直在演进中创新，发展过程中，技术创新占了非常重要的比重，如现在正在从IPv4向IPv6的过渡，更好解决互联网扩展性问题、安全性问题，使我们有一个创新的新的平台。互联网创新最主要的主体是年轻人，希望年轻人在当下和未来的急速变革中，能够持之以恒地推动互联网和科学技术的进步，最终为社会进步与繁荣带来根本性的技术力量。

二是希望青年敢作数字经济时代的创新者。互联网本身与由互联网带来的数字经济都是年轻人的创新成果。互联网发展历程就是一波又一波年轻人把奇思妙想化为现实的过程，为社会创新不断注入新的活力。现在很多日常使用的诸多便利生活的互联网应用与模式，都来源于青年人当时的灵感创意和创新，极大改变人们的生活。年轻人要把握数字时代带来的新机遇，敢作创新者，成为数字创新的生力军和数字经济的最积极的创造者。

三是希望青年能作造福人类社会的引领者。当前全球“数字鸿沟”犹存，数字化进程中不同地域、行业、群体间，由于对信息、网络技术的拥有程度、应用程度差别而造成的信息落差、经济贫富分化依然存在，弥补“数字鸿沟”促进数字普惠任重道远。青年应当胸怀大志、目光长远，担起时代责任，将造福人类社会作为推动数字发展的根本目标，在技术研发、成果应用中身体力行，引领互联网创新发展，促进数字未来的普惠与共同繁荣。

四是希望青年善作全球合作互鉴的践行者。世界是开放的，互联网更是开放的，网络空间已经和正在成为人类命运共同体，数字时代的美好未来需要全球共同努力。青年思想更开放、更具国际视野、彼此联系更密切，可在全球合作互鉴中发挥更大作用。年轻人应以更加开放的姿态拥抱世界、拥抱互联网，以更加积极的行动促进开放合作，加深对彼此的交流和理解，在互联网的发展中，共同推动全球人民在数字时代中不断实现对美好生活的向往。

(责编：栗翘楚、杨曦)
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