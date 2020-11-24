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王跃工：青年人为“数字故宫”建设注入生机与活力

2020年11月24日18:33  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月24日电 （栗翘楚）11月24日上午，世界互联网大会·互联网发展论坛——青年与数字未来论坛在浙江乌镇举行。故宫博物院副院长王跃工在论坛上表示，故宫拥有世界规模最大、保存最完整的古代宫殿建筑群和186万余件/套文物藏品，它们及其承载的优秀传统文化，在数字时代借助数字技术、数字媒体，蕴藏着无尽的可能，为人们的文化生活带来无尽的知识、乐趣与美的享受。

今年2月4日，春节假期刚过，故宫博物院通过“微故宫”给居家隔离的人们送去丰富的文化大餐，逛故宫、看展览、赏文物、听讲座，实现随时随地“云游故宫”的愿望。

王跃工表示，在故宫多款数字产品的用户中，青年人所占的比例越来越大。数据显示，故宫博物院官方网站和微信公众号“微故宫”的用户中，34岁以下的用户占比接近65%,“数字故宫”小程序近一周的活跃用户中，超过70%的用户都在40岁以下。

青年人是数字产品的消费者，更是生产者。1998年，故宫博物院成立了“资料信息中心”，目前80人的工作队伍中，90后的比例占到了45%。一直以来，青年人都是“数字故宫”建设队伍中的主力军，他们既熟悉宫里的深沉，也了解宫外的色彩，为“数字故宫”建设工作注入许多生机与活力。

王跃工介绍，目前，数字故宫“新基建”已经积累了丰硕的资源成果，包括覆盖全院的信息网络，容纳所有文物信息的数据库，文物藏品图片、三维模型，音视频素材、纪录短片，古建数据、VR程序等海量数字资源，并持续通过网站、微博、APP等媒介平台与观众分享。

(责编：栗翘楚、杨曦)
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