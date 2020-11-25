脱下西装进鸡舍 海归“鸡司令”的致富路（海归扶贫故事会(5)）

龚光辉（左）在向农户传授养鸡知识。

在湖南涟源，枫坪镇天柱山禽业合作社的“鸡司令”龚光辉称得上家喻户晓。

为什么呢？在俄罗斯圣彼得堡国立经济大学学习7年后，这个海归硕士决定回家乡养鸡，脱下西装革履就进了鸡舍。

“崽崽疯了哇！喝了洋墨水回来养鸡？”“这不是‘高射炮打蚊子’嘛”……乡亲们感到困惑，养鸡有什么好，自己养了一辈子鸡也没因此脱贫致富，怎么就让这个海归崽崽（当地方言，指辈分小的男孩子）“五迷三道”了？

顶住质疑和压力，在创业10年后，龚光辉将当年的几个鸡舍做成了如今年销售额达1.7亿元人民币的家禽养殖公司，而这位海归“鸡司令”，带领着镇上2400多户贫困户走上了致富路。

吸饱“洋墨水”，返乡来养鸡

听到儿子要带着“新理念、新技术”返乡养鸡，龚雪东说什么也不干。

“第一，送你出国读书不是为了让你回来养鸡；第二，就算养，你也比不过我。养鸡的经验本事我还能没你厉害吗？”父亲执意让龚光辉去大企业上班。

那时，龚雪东的养鸡生意却并不乐观。

家庭作坊式的经营模式，技术落后、抗风险能力差。龚光辉深知，父亲的鸡场这样经营下去难以为继。

如何说动父亲？

借着广州一家国企给自己提供高薪职位的机会，龚光辉也将父亲“骗”到了广东，专门去看几家规模化经营的现代养鸡场。看着眼前一排排全自动化管理的鸡舍，明亮洁净、规模可观，自己家的“小作坊”完全不可同日而语，养了30年鸡的龚雪东沉默了。在被深深震撼的同时，他的心底开始动摇——要不让儿子回来试试？

眼见父亲松了口，龚光辉又拉着懂禽业技术的弟弟一起入了伙。父亲懂市场、弟弟懂技术、自己懂企业管理，彼此互补，缺一不可。2010年，天柱山禽业合作社正式成立，向着龚光辉心中的现代农场迈出了第一步。

龚光辉心中有一幅蓝图。第一，要从“鸡贩子”转变成一家真正的养殖公司；第二，从家庭作坊模式向规范的企业发展；第三，在鸡场里全面推广规模化、标准化生产，向现代化养殖靠拢。

想要一步步做成却绝非易事。鸡舍里没搭建专门的生活房，龚光辉就守在鸡舍里“打地铺”。涟源雨水多，山里湿气又重，一觉醒来常常浑身湿漉漉的，“有时腰都直不起来”。龚光辉硬是睡了1年多，调整养殖模式、改良设备、查阅资料，醒着梦着脑子里都是公鸡母鸡。

一年下来，儿子的实绩让龚雪东不得不竖起大拇指。创业第一年，龚光辉的鸡场卖出鸡苗1000万羽，实现利润400多万元，比上一年翻了几番，黑鸡、乌鸡等品种深受市场欢迎，远销四川、山东等省份。

探索新技术，养殖自动化

还在俄罗斯读书时，龚光辉就对于养殖业的未来发展趋势有过思考，在他看来，人力成本逐渐走高的背景下，创新技术，实现自动化管理是养殖业的必由之路。

创业后，他分别从德国和荷兰引进了当时最先进的现代化养鸡设备和鸡蛋分拣集合系统，从而实现包括温度湿度、喂养、收集鸡蛋、清洁粪便等环节在内的全流程自动化控制，一间1000多平方米的鸡舍只需要一人就能打理妥帖，这种健康养殖模式极大提升了家禽繁育质量。

近年来，龚光辉又开始了鸡舍从自动化到智能化的探索，除了自动化生产环境之外，他还通过大数据系统智能化收集鸡舍的生产数据，由此实现养殖过程可追溯。

“这套系统是我们与设备制造商共同开发出来的，根据天柱山鸡舍的特点量身打造，可以说是全球独一无二。”龚光辉自豪地说。

眼下，海归“鸡司令”龚光辉已经拥有2个占地面积近9万平方米的现代化养殖基地，成为湘中养殖业的龙头企业。养鸡养得成功，另一件事也一直萦绕在他心头——怎么才能让乡亲们也尝到这科学养鸡的“甜头”？

2014年，龚光辉与涟源市扶贫办对接，开始参与精准扶贫。早在龚光辉创业之初的设想中，这就是一家“公司+基地+合作社+贫困户”的全产业链现代化公司。贫困户入股分红，公司提供鸡苗和技术指导，等到鸡养大后农户可以选择自行出售，也可以卖给公司。不用为销路犯愁，有公司托底，农户便没了后顾之忧，再加上合作社年底分红，加在一起每年会有三四万元的收入。一些早年在外务工的青年人也回来了，兴致勃勃地想跟着龚光辉学养鸡。

村里人明白了，这不是“高射炮打蚊子”， 海归崽崽在外头读的书确实派上了大用场，“养鸡也养得精细哩！”

全链条帮扶，增收助脱贫

在推进产业扶贫的过程中，湖南探索出了一条“四跟四走”产业扶贫的新路子，具体来说，就是“资金跟着贫困户走、贫困户跟着能人走、能人跟着产业项目走，产业项目跟着市场走。”

将现代农业发展要求与扶贫对象自身特点相结合，天柱山合作社与贫困户建立了紧密的利益联结机制，通过直接帮扶、委托帮扶、技术培训、股份合作4种帮扶方式，实现贫困户稳定增收。

“贫困户可以用产业奖补资金入股，年底享受分红。同时，贫困户也可以自己‘ 抱团’成立合作社，建立养殖基地，从而形成规模化养殖，我们提供产前产中产后全链条帮扶服务。”龚光辉对本报记者说。

去年10月，龚光辉被授予了一份沉甸甸的特别“光辉”，他被评为湖南省2019年“百名最美扶贫人物”。经过十余年的发展，他的公司资产总值已达2.67亿元，并在十余个乡镇建立了26个养殖基地，联结1万余贫困人口实现脱贫。2014年至今，龚光辉已累计给贫困户分红近500万元。

对于未来，龚光辉已经有了新的计划。他盘算着，合作社下一步可以尝试开展研学活动。“伴随着城镇化不断推进，现在很多孩子对家禽的了解很少，虽然吃鸡肉，但却不知道鸡是从哪里来的、如何长大出笼的，不知道鸡蛋是怎么来的。围绕禽类科普，向孩子们介绍更多的农业知识，也让他们多一点接触自然的机会。”龚光辉说。

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