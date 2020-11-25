我国基本养老保险基金资产规模超万亿元

新华社北京11月24日电（记者姜琳）人力资源和社会保障部24日公布的《基本养老保险基金受托运营2019年度报告》显示，截至2019年底，各省份委托全国社会保障基金理事会投资运营的基本养老保险基金资产总额10767.8亿元，当年投资收益额663.86亿元，投资收益率9.03%。

据人社部相关负责人介绍，自2016年底正式启动市场化投资运营以来，基本养老保险基金累计投资收益额850.69亿元，较好地实现了保值增值目标，为推动我国基本养老保险制度可持续发展提供了有力支撑。

按照《基本养老保险基金投资管理办法》，各省、自治区、直辖市基本养老保险基金结余，可预留一定支付费用后，统一委托给全国社会保障基金会理事会开展市场化投资运营。目前，全国已有25个省、自治区、直辖市与社保基金会签署了委托投资合同，合同总金额超过1.11万亿元，实际到账资金约9800亿元。

考虑到城乡居民基本养老保险基金实行实账积累，当期支付压力小，为促进保值增值，人社部、财政部2018年联合发文，要求分三批在全国范围内全面实施城乡居民基本养老保险基金委托投资。目前，已有22个省份如期启动，辽宁、贵州等省份正在抓紧推进，有望今年年底前全部完成目标任务。

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