年底商用！ “5G消息”突破你的想象

无需下载APP，在消息窗口内就能发视频、买机票、收红包？这些听起来十分“fancy”的功能，正是今年年底有望实现商用的5G消息所拥有的。在近日举行的中国移动全球合作伙伴大会上，中移互联网有限公司相关负责人表示，5G消息有望于年底实现商用。5G消息有多强大？快来跟海妹一起看看吧！

5G消息可以干嘛？据介绍，基于融合通信技术的5G消息是对传统短消息服务的升级。5G消息以智能手机上的原生短信按键为入口，支持用户使用图文、音视频、群聊、文件传输、通话中的内容共享等多种富媒体消息形式，在消息窗口内就可以实现交互、搜索、分享和支付等一站式业务体验。

发视频、买机票、定餐厅、分享位置、收红包……试想一下，在与12306的对话中，通过发送语音或文字、点选关键字的形式，就能快捷实现车票预订、支付、改签等操作，这么强大又便利的功能，海妹都迫不及待想要体验一把了！

5G消息咋收费？相较于一条一毛钱的信息，5G消息既可以按条数或者按流量计费，也可以由行业客户统一买单，甚至还可以向浏览广告的客户付费。使用支持5G消息的手机，通过短信界面内的设置打开增强消息（5G消息）开关即可。

11月19日，中移互联网有限公司相关负责人在中国移动全球合作伙伴大会上表示，华为、小米、三星等品牌的手机已经通过了5G消息的功能测试。其中，小米旗下多款手机已支持中国移动用户使用5G消息，中兴通讯展示了与中国移动联手打造的全球首个5G消息平台，并表示公司长期坚持5G消息创新和研发，目前已与国内三大运营商展开全面合作，协助运营商建设5G消息平台。同时，华为也将在11月底对现网中国移动用户版的手机升级5G消息功能。

业内人士指出，5G消息被运营商们视为5G商用最快落地的5G应用，其融合了语音、消息、状态栏、位置等通信服务，从行业应用来看，金融、保险、证券、电商等行业对5G消息应用需求迫切，这些行业存在APP安装成本高、使用频率低等问题，5G消息将极大改善此类行业企业与用户之间的沟通效率和体验。

“5G消息是运营商的共同选择，基于统一GSMA RCS（富媒体通信）标准，将为客户带来多媒体消息、商业类消息、智能化消息以及互动式服务、安全防伪等全新体验。”中国移动副总经理董昕说。

11 月19 日，位于湖北武汉的2020中国5G+工业互联网大会现场，工作人员正在演示一套5G 智能采煤系统。

5G商用一年来，产业链的不断成熟和5G网络的规模化部署，加速了5G行业应用的发展。除了5G消息，5G在通信行业的应用还有哪些？来跟海妹一起涨涨“姿势”。

在11月举办的2020全球移动宽带论坛期间，华为无线网络产品线总裁杨超斌提出面向未来的“1+N”5G目标网，并发布了支撑“1+N”的5G全系列解决方案以及面向运营商行业网络的运维解决方案5GtoB Suite；北京联通与华为联合发布5G Capital创新项目成果，双方联合行业伙伴使能智慧园区、智慧工地、智慧医疗、智慧场馆、智慧教育等行业应用，推动5G在行业探索中端到端落地。

中国联通5G共建共享工作组组长苗守野表示，以5G为引领的新基建，核心要义在于以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的新型基础设施体系。

不说了，海妹这就去下单5G手机了！

本期编辑：聂传清

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)