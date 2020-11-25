原标题：美国进入权力过渡阶段 耶伦重出江湖？

拜登确认胜选，特朗普拒不认输，在过去20多天里，美国大选俨然变成了一场拉锯战，找不到出路。好在随着美国总务管理局正式通知拜登团队展开权力转移工作，这场关于美国大选的僵局也迎来了“最终章”。大局已定，拜登开始着手布局自己的团队，值得注意的是，在正式消息确认之前，美联储前主席耶伦将被提名为新政府财政部部长的消息却已经漫天传开。这一选择或许并不令人意外，毕竟眼下美国经济急需财政政策发力，而这与当年耶伦在上一轮经济危机中所呼吁的恰恰如出一辙。

拜登“接手”

一槌定音，僵局已破。当地时间23日，美国总务管理局局长埃米莉·墨菲通知前副总统拜登及其团队，特朗普政府已准备好开始政权过渡进程，拜登及其团队将可以在过渡期间使用联邦资源和服务。

CNN的报道提到，这封信表明，墨菲正式就“拜登的胜利”签字。此举也将使得过渡程序正式开始，允许现任政府机构官员与即将上任的拜登团队进行协调，并为过渡提供数百万美元的政府资金。

两周前，拜登宣布赢得美国总统大选，但特朗普一直拒绝接受大选结果。就在美国总务管理局公布这一消息的前一天，特朗普还在社交媒体发文，呼吁共和党人顽强抗争，继续力推自己关于选举舞弊存在争议的说法。但截至目前，特朗普及其竞选团队在宾夕法尼亚州、密歇根州和亚利桑那州阻挠投票结果认证的尝试都以失败告终，按照计划，密歇根州和宾夕法尼亚州于23日认证投票结果。

美联社也指出，美国总务管理局此举将为拜登开启过渡程序铺平道路，允许其与联邦机构协调2021年1月20日入主白宫的相关事宜。另据美国《外交政策》、英国《卫报》等多家外媒证实，拜登方面已与美国国防部取得联系，美国国防部表示将开始为政府过渡提供支持。

延续着以往的态度，对于美国总务管理局的决定，拜登过渡团队执行主管亚伯拉罕表示，这是“开始解决我们国家面临挑战的必要步骤，包括控制住新冠疫情，让我们的经济重回正轨”。但特朗普却评价称，墨菲受到了威胁和骚扰。此外，特朗普还在社交媒体上继续重申，“我们的诉讼还在继续，我们会继续不懈努力。我相信我们会胜利！”

据了解，美国总务管理局成立于1949年，负责改善联邦采购和资产管理，并根据1963年《总统过渡法案》确保大选后政权过渡期间的联邦资源和服务调配。在正常的美国总统选举时，美国总务管理局负责执政团队权力的交接事宜，为当选总统及其团队拨付经费，组建内阁。2000年美国大选时期，直到最高法院判决最后选举结果，美国总务管理局才开启权力过渡的进程，为小布什拨付了经费，组建政府。

新团队倒计时

尽管特朗普政府依旧拒绝接受结果，但外界已从其表态中摸索到了接近承认败选的信号。比如特朗普提到，“为了我们国家最大利益，我建议墨菲和她的团队按照初始程序，做需要做的事情，我也告诉我的团队这样做”。但事实上，特朗普的态度并没有影响拜登的进程，就在美国总务局发布消息的同一天，拜登也正式公布了部分负责国土安全和外交事务的成员名单。

例如安东尼·布林肯被任命为国务卿，据了解，布林肯是拜登的长期助手，并在奥巴马政府担任过副国务卿。马约卡斯将担任国土安全部部长，而他也将是首位被提名担任国土安全部部长的拉丁裔移民。此外，前国务卿约翰·克里将被任命为气候问题特使，在国家安全委员会任职，这是国安委首次纳入一名专门负责气候变化问题的成员。

在外界看来，这样的人事安排也贯彻了拜登希望内阁“多元化”的想法。另据《华尔街日报》等多家媒体报道，下一步拜登将宣布财长、商务部部长等提名人选。而在拜登正式确认之前，众多“小道消息”已经先一步流出，比如最令外界关注的是，拜登或将提名耶伦担任新一届政府的财政部部长。

福克斯新闻也报道称，与拜登过渡团队有密切联系的消息人士证实，拜登计划提名耶伦担任财长。美联社称，74岁的耶伦在金融界广受赞誉，如果获得正式任命，她将成为首位领导财政部的女性。而在这之前，耶伦已经创造了历史，成为美国第一位女性的美联储主席。需要补充的是，2014年，耶伦接替伯南克出任美联储主席，也引领了美国经济从2008年的金融危机中实现复苏。

对市场而言，拜登将提名耶伦出任新财长是个绝对的好消息。受此消息影响，当天美股盘中涨幅扩大，终场三大指数收红，道指劲扬300点。有着末日博士之称的罗比尼在社交媒体上大赞耶伦是绝佳财长人选，按照罗比尼的说法，在他担任白宫经济顾问委员会国际事务资深经济学家期间，耶伦是他遇过最聪明的上司。

关键的财政政策

耶伦担任美国财长的消息并不意外。早在11月16日的2020年创新经济论坛上，彭博经济负责人兼执行主编弗兰德斯便向耶伦提问，是否会加入拜登团队担任财政部部长一职。对此，耶伦没有否认，只称：“我无法回答你这个问题。”而在被问到“你认为你是否会成为一个好的财长”的时候，耶伦也只笑着回答，这取决于其他人怎么看。

不管传言如何，对于现在的美国经济形势而言，耶伦可能确实是个不错的选择。在当天的论坛上，耶伦还指出，支持经济不能都靠美联储的货币政策，如果没有财政政策的支持，会加深经济的不平等。而这番表态恰恰与美联储主席鲍威尔的表态不谋而合。在过去这段时间，鲍威尔多次提及，可能需要货币政策和财政政策的进一步支持，以及财政政策可以在收入方面做到美联储无法做到的事情。

主管货币政策的美联储主动提及财政政策，这在过去是难以想象的“禁忌”，但在新冠肺炎大流行期间，一切都被打破了。中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员孙杰称，虽然眼下美联储一直强调货币政策本身有很多选项，但鲍威尔几乎史无前例地多次提到财政政策，实际上便已显示出美联储认为货币政策已经没有空间了。所以下一步就要看财政政策了，现在的经济形势也是财政政策要比货币政策更重要一些。

眼下一方面到了财政政策需要发力的时候，另一方面也到了新一轮刺激措施的关键节点，一位恰当的财长人选就变得极其重要。孙杰称，耶伦本身就是研究宏观经济学的，早期也提过对失业率的重视，而不是单纯像伯南克一样研究货币汇率，包括其对格林斯潘的评价也是财政政策和货币政策的配合。而这些恰恰是耶伦更适合新财长之位的原因。

中国现代国际关系研究院美国所副研究员孙立鹏也提到，2008年金融危机后，耶伦接任伯南克出任新一任美联储主席，当时耶伦的政策基本上就是保持宽松的货币政策，呼吁如果要美国经济尽快复苏，需要财政政策体现更大的帮扶，这是其基本的观点。而耶伦作为美国著名的经济学家，曾担任过美联储主席，也曾从事过劳动力市场研究，在这些方面造诣颇深。

“如果耶伦上台，可能是拜登新一届政府为国内经济政策的布局，首先的要点就是挽救疫情和应对美国经济衰退，挽救经济衰退财政政策肯定需要非常重要的支点。”孙立鹏称，新的刺激措施具体政策仍需懂经济的、劳动力市场有造诣的，而且是民主党比较青睐的经济学家来担任这个职务，复苏过程中肯定要非常注重劳动力市场，注重应对疫情，注重对中产阶级和困难家庭的帮助，这方面恰恰是耶伦擅长的。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)