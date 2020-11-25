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直播平台迎来强监管：主播须实名 未成年人不能打赏

孙奇茹

2020年11月25日07:53  来源：北京日报
 
原标题：主播须实名 未成年人不能打赏

　　本报记者 孙奇茹

　　直播打赏必须实名认证、未成年人不能打赏、打赏资金须设置延迟到账“冷静期”……近日，国家广电总局、市场监管总局接连发布直播平台及电商直播监管新规，直播乱象迎来强监管。

　　直播打赏将有“冷静期”

　　“00后”女孩打赏主播65万元；9岁男孩刷父亲信用卡1.6万元为主播打赏；海南12岁小学生打赏主播花掉环卫工母亲4万元辛苦钱……近年来，未成年人在直播间花费父母血汗钱大额打赏主播的新闻屡见不鲜。

　　据国家广电总局官网23日发布的《关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知》，网络秀场直播平台要对网络主播和“打赏”用户实行实名制管理，未实名制注册的用户不能打赏，未成年用户不能打赏。

　　此外，平台应对“打赏”设置延时到账期，如主播出现违法行为，平台应将“打赏”返还用户。平台不得采取鼓励用户非理性“打赏”的运营策略。对发现相关主播及其经纪代理通过传播低俗内容、有组织炒作、雇佣水军刷礼物等手段，暗示、诱惑或者鼓励用户大额“打赏”，或引诱未成年用户以虚假身份信息“打赏”的，平台须对主播及其经纪代理进行处理，列入关注名单，并向广播电视主管部门书面报告。

　　过去，因为不当言论、违规带货等原因被平台封禁，转身就换个小号原地复活的现象十分常见。

　　在某短视频平台上，一位粉丝数1165万的美妆博主在其个人主页上直截了当写着,“唯一小号：某某某”。“怕万一大号被平台封了，靠小号也能继续带货。”一位粉丝说。而在各大短视频等内容平台上，有小号“马甲”的主播不在少数。

　　根据广电总局新规，主播一旦被列入黑名单，不可“换马甲”东山再起。广电总局通知中提出，对于多次出现问题的直播间和主播，应采取停止推荐、限制时长、排序沉底、限期整改等处理措施。对于问题性质严重、屡教不改的，关闭直播间，将相关主播纳入黑名单并向广播电视主管部门报告，不允许其更换“马甲”或更换平台后再度开播。

　　此外，网络秀场直播平台要建立直播间和主播的业务评分档案，细化节目质量评分和违规评分等级，并将评分与推荐推广挂钩。

　　直播带货成消费维权“重灾区”

　　直播间公屏上，粉丝们热情互动的留言不断刷屏，可在屏幕背后，却有大量机器人粉丝在充数。这样的场景，在红得发紫的直播带货领域似乎已不是新鲜事。

　　十多天前，一篇名为《一场李雪琴亲历的双十一直播带货造假现场》的文章中，就讲述了一场虚幻而讽刺的名人带货事故。一场科技产品类带货直播，数据显示有311万人围观和互动，但实际只有不到11万人真实存在，和现场知名脱口秀演员李雪琴互动的大部分都是虚假的机器人粉丝。

　　在10月20日至11月15日共计27天的监测期内，中消协利用互联网舆情监测系统共收集到“双11”相关“消费维权”类信息1430万条，日均信息量约53万条。有关直播带货类负面信息33.41万条，日均1.24万条左右。近日，因疑似数据造假，买完不让换，中消协还直接点名汪涵、李雪琴、李佳琦直播间。

　　11月5日，国家市场监管总局发布关于加强网络直播营销活动监管的指导意见，点名了网络直播营销中的违法行为如“售卖假冒伪劣产品”“在产品中掺杂掺假、以假充真”“擅自删除消费者评价”“对消费者依法提出的修理、重作、更换、退货、补足商品数量、退还货款和服务费用或者赔偿损失的要求，故意拖延或者无理拒绝”和“发布虚假违法广告”等8类直播违法行为。

　　直播平台整改更具可操作性

　　网经社电子商务研究中心特约研究员、浙江垦丁律师事务所丁梦丹律师认为，广电总局新规提出了较为具体化、有针对性的措施，直指直播过程中存在的“打赏”“无资质”“冒名”或更换“马甲”、缺乏评分档案、平台审核不到位等各种问题。对于直播者或提供直播服务的各类平台而言，参照要求落地整改将更加具有可操作性、可执行性。

　　此外，通知创设性地提出了可供平台落地操作执行的管理要求，例如，提出了须建立审核人员与在线直播间数量不少于1∶50配比的审核要求，在具体网站上进行直播主体的登记备案，落实实名制管理，特别提出了实名“打赏”、打赏延迟到账、打赏限额提醒等。

　　不过，如平台未完成整改，将面临何种法律责任，或平台内经营者、主播、机构未按平台要求完成整改，仍存在违法违规行为，相关对象将面临何种惩戒，通知并未作出明确规定。

　　丁梦丹提醒，监管新规落地也存在一定的难点，例如在海量直播数据中如何进行证据固定，这对监管部门稽查技术手段和技术投入成本都提出了较高要求。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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