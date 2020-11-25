迎政策礼包 10万亿级消费金融市场再升温

消费金融市场多重利好密集释放。近日，监管部门发文降低消费金融公司拨备覆盖率、拓宽市场化融资渠道，被认为是促进消费金融公司发展的重磅信号。与此同时，消费金融公司批筹进程明显加快，年内目前已有5家消费金融公司获批，达近四年来批筹高峰，且仍有招商银行、兴业银行、光大银行等10余家银行候场排队。在融资支持方面，今年持牌消金公司通过发行ABS、金融债方式融资近200亿元，获批数量及额度远超去年同期。

业内认为，伴随政策回暖和更多机构的加入，消费金融行业将迎来更激烈的竞争，在资金或者渠道上有优势的持牌机构有望获得更大市场空间。从消费金融市场结构来看，未来一两年个人贷款结构上仍有较大优化空间，这也将为消费金融公司带来差异化的发展机会。多机构表示，将在差异化、精细化的线上产品和服务方面寻求新突破。

消费金融获政策力挺

作为促进国内大循环的助推器，消费金融市场迎来重磅政策“礼包”。

银保监会办公厅下发《关于促进消费金融公司和汽车金融公司增强可持续发展能力、提升金融服务质效的通知》，被业内认为是促进消费金融公司发展的明确信号。通知提出，允许相关机构的拨备覆盖率可降低至130%，促进消费金融、汽车金融增强可持续发展能力，提升金融服务质效。在扩展融资渠道和增加资本充足手段方面，消费金融和汽车金融公司可在银行业信贷资产登记流转中心盘活存量信贷，符合条件的相关机构可在银行间市场发行二级资本债券。

此外，自今年8月最高法修改民间借贷利率上限以来，关于持牌消费金融机构等是否受限4倍LPR，业内一直存在争议。记者采访发现，民间借贷新规发布后，虽然有部分地方法院判决消费金融公司需按照4倍LPR来执行，但与中银消费金融、捷信消费金融、海尔消费金融等公司相关的金融借贷合同纠纷案例大多还是以24%的利率上限作为判决依据。

“十四五”规划建议提出，增强消费对经济发展的基础性作用，顺应消费升级趋势，提升传统消费，培育新型消费，适当增加公共消费。招联金融首席研究员董希淼表示，居民消费数量和质量的提高将成为经济增长和结构升级的重要推动力。在“双循环”新发展格局下，发展消费金融能够极大地促进居民消费，进而发挥消费对经济的基础性作用。

多方预测显示，我国消费金融市场前景可期。北大光华和度小满金融科技联合实验室发布的《2019年中国消费金融年度报告》显示，我国消费贷款规模超过13万亿元，新消费主义崛起，金融科技成为消费金融核心驱动力，预计消费金融行业仍会有五年以上成长期。

持牌机构有望获得更大市场空间

今年以来，受疫情影响，消费金融行业受到不小冲击，但伴随政策回暖，监管框架日益完善，市场的巨大潜力正吸引更多机构“跑步”进入这一领域。业内人士指出，当前监管导向性已然明朗，预计在“金融业务一定要持牌经营”的监管思路下，持牌消费金融机构将获得更大的发展空间。

在畅通国内大循环的大背景下，消费金融公司批筹进程明显加快。据银保监会官网统计，今年以来监管部门相继批筹5家消费金融公司，是近四年来获得批筹最多的一年，这也意味着我国消费金融公司数量已经达到30家。

消费金融公司牌照候场队伍也十分庞大。包括招商银行、兴业银行、光大银行、富滇银行在内等十余家银行均有意申请设立消费金融公司。此外，业内人士预计，由于监管允许在资本金和专业管理能力等方面具备条件的P2P机构申请改制为网络小额贷款公司、消费金融公司等，后续部分网贷机构也有可能会转型为持牌消费金融公司。事实上，2019年末获批的平安消费金融便是由陆金所转型而来的一家消费金融公司。

“今年牌照批筹的加速体现了监管对行业的重视，持牌正规军的增加，有助于行业走入良性的发展阶段。随着更多机构的加入，消费金融行业也将迎来更激烈的竞争，总体来看，未来持牌机构相较其他公司在合规性、资金成本、产品灵活度等方面会有明显的优势。”360数科相关负责人对记者表示。

监管层对于持牌机构的“呵护”还体现在给予其更多元的融资支持。据不完全统计，今年已有招联、捷信、马上、兴业等多家持牌消金公司通过发行ABS、金融债方式融资近200亿元，获批数量及额度远超去年同期。

苏宁金融研究院副院长薛洪言分析称，从消费金融规模空间来看，未来一两年个人贷款总规模尚不存在快速扩张的土壤，但结构上仍有比较大优化空间，为特定的消费贷款机构带来差异化机会。同时不同放贷牌照之间加速分化，银行、持牌消费金融公司市场占比仍会持续扩大，未来一两年内仍有发展空间。

线上消费场景成布局重点

伴随消费行业场景业务的深入，市场用户分层显著，提供差异化、精细化的线上产品和服务已成为消金机构布局重要趋势。

马上消费金融董事长赵国庆认为，当前消费线上化趋势日益明确，马上将进一步提升满足用户线上消费的服务能力，即秒级审批，快速决策的能力。

乐信亦在加速打通线下线上场景融合。据乐信CEO肖文杰介绍，乐信旗下会员制消费服务平台乐卡已经与沃尔玛、屈臣氏、大地影院等众多线下商家达成合作，消费者足不出户即可掌握最新优惠信息和会员权益，线上购买，线下消费；商家接入乐卡后，可以在线上触达用户，运营用户，提升消费频次。

薛洪言表示，对于消费金融公司而言，积极拓展场景类贷款成为一个重要的差异化经营策略。就场景类贷款而言，要基于用户消费场景发掘增长空间，在紧跟消费动向变化的基础上，积极把握其中单笔消费金额大、市场前景广阔的场景，以B2B2C模式为抓手，强化与服务类消费场景方的合作，就未来发展空间来看，教育、医美、旅游等消费领域都有很大的空间。

值得注意的是，作为与线上线下消费场景密切相关的消费金融行业，由于内外部环境变化可能导致消费者未来收入不确定性增加，也在一定程度上增加了行业风险。对此，融360大数据研究院分析师李万赋建议，持牌机构在布局场景之前，要充分调研，详细了解该场景市场发展动态，审慎选择某些地区、机构或客群小范围内测，确定风险可控后再拓展业务。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)