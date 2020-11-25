原标题：纾困计划难产加大美经济二次探底风险

临近冬季，美国疫情形势日趋恶化。美国致同会计师事务所首席经济学家戴安娜·斯旺克指出，近期美国疫情远比今年夏季的反弹更糟糕，预计要持续到明年1月底才会达到峰值。部分政府援助计划已经到期，此前获得基本生活保障的家庭将面临“捉襟见肘”的困难处境，跌入贫困线以下的人口已经上升，一些临时性失业正转变为永久性失业，今年第四季度美国经济增长或将停滞。

摩根大通日前预计明年第一季度美国经济按年率计算将萎缩1%，成为预期美国经济将出现二次探底的首家华尔街大银行。摩根大通经济学家警告，美国经济正面临经济活动受到越来越多限制的“逆风”。高盛、巴克莱等华尔街机构也纷纷大幅下调了对今年第四季度和明年第一季度美经济增长预期。

现任美国总统特朗普日前表示，本届政府不会采取任何“封城”措施；候任总统拜登的过渡团队也表示，他们倾向于支持重点地区采取针对性的防控措施。目前密歇根、纽约、俄勒冈和弗吉尼亚等多个州已宣布出台新的防控措施，包括限制酒吧、餐馆、健身房等公共场所的运营时间和接待能力。

美国两党对于新一轮财政纾困的谈判数月未果。拜登的政策顾问正推动两党尽快就纾困计划达成妥协，以避免经济在明年初出现“双底”衰退。但最新国会选举统计结果显示，民主党必须与共和党妥协才能通过重要立法。

太平洋投资管理公司公共政策主管莉比·坎特里尔认为，国会分裂格局意味着民主党提议的对富人和企业加税的政策方案不大可能落实，两党可能达成妥协的是通过1万亿美元左右的疫情纾困法案和适度规模的基础设施投资法案。坎特里尔表示，新一轮疫情纾困要等到明年1月新一届国会上任后才会落实，等到疫情逐步好转和适度的财政刺激生效后，明年下半年美国经济增长将重新加速，到明年底美国经济有望回升到疫情前水平。(高攀)

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)