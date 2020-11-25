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二次封锁影响 欧美PMI数据喜忧参半

记者 秦天弘 综合报道

2020年11月25日07:57  来源：经济参考报
 
原标题：二次封锁影响 欧美PMI数据喜忧参半

　　当地时间23日，欧美英相继公布11月经济数据。由于二次封锁措施的实施，欧元区和英国经济活动均受到不同程度的打击。美国经济数据虽然有所好转，但受制于新冠肺炎疫情不断恶化，未来复苏形势不容乐观。

　　欧元区经济活动放慢

　　23日公布的欧元区11月综合采购经理人指数（PMI）初值跌破50荣枯线，为45.1，低于预期。埃信华迈欧元区制造业PMI从上个月的54.8降至11月的53.6，但高于市场预期的53.1。数据显示，自7月份制造业开始复苏以来，欧元区制造业增长首次放缓，但尚未破坏复苏的趋势。

　　欧元区服务业PMI从上个月的46.9跌至11月的六个月低点41.3，低于市场预期的42.5。由于德、法等主要经济体在整个11月采取了更为严厉的疫情管控措施，欧元区服务业遭受了严重的打击，其中法国服务业衰退程度要远远大于德国。酒店、旅游和面向消费者的公司报告的需求出现了5月份以来未见的暴跌。可以看出，服务业的韧性远低于制造业，而冬季疫情的来临加剧了服务业的艰难。

　　埃信华迈公司23日公布的月度调查结果显示，德国11月综合采购经理人指数从上月终值55.0降至52.0，为5个月以来低点。调查显示，受德国为应对新冠肺炎疫情而采取封锁措施影响，德国11月服务业PMI从上月的49.5降至46.2，制造业PMI从上月的58.2降至57.9。

　　路透社22日援引一份德国政府拟提交议会的草案报道，德国政府拟将“部分封城”措施延长至12月20日，同时将进一步收紧防疫措施。由于新冠肺炎疫情反弹，德国本月2日开始采取局部封锁，为期4周。

　　埃信华迈经济学家表示，欧元区经济活动在11月重新陷入严重收缩。欧元区四季度GDP再次出现负增长的可能性大增。

　　欧洲中央银行首席经济学家菲利普·莱恩23日对媒体表示，当前的限制措施将导致经济活动减少，但影响不会像春季那样严重。除非满足某些条件，否则欧洲央行不会终止宽松的货币政策。

　　美国PMI数据强劲

　　埃信华迈在23日公布的数据显示，11月美国制造业和服务业综合PMI初值为57.9，显著高于市场预期的55.6和10月份修订后的56.3。制造业PMI初值和服务业PMI初值分别为56.7和57.7，均高于市场预期和10月份水平，分别为近5年多和6年多以来的最高水平。

　　与此同时，芝加哥联邦储备银行23日公布的数据显示，10月份美国全国经济活动指数为0.83，显著高于市场预期的0.1和9月份修订后的0.32。

　　埃信华迈首席经济学家克里斯·威廉姆森表示，11月PMI调查提供了大选后美国经济的首份简报，得出了令人鼓舞的数据，但是更强劲的经济增长确实需要更多的支持。“11月制造业和服务业的商业活动都出现了自2015年3月以来的最强劲增长。经济好转反映了需求的进一步增强，这反过来又鼓励企业以自2009年开始调查以来从未见过的速度招聘员工。”

　　然而，美国疫情形势仍在继续恶化。23日，美国加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆表示，目前加州新冠肺炎疫情形势继续呈恶化态势，该州住院人数激增77%，重症监护病房人数在过去两周激增55%。

　　此外，据美国福克斯新闻预计，如果美国国会不能在2020年底前就下一轮救助计划达成一致，3月份《关怀法案》通过的两项重要联邦失业救济金将在圣诞节后失效，这将使1200万美国人失去救济金。目前，各州政府相继采取新的封锁措施，很多经济学家表示，未来就业数据恐进一步变差。高盛23日将今年四季度美国经济增长预期从此前的4.5%下调至3.5%，并将明年一季度增长预期从此前的3.5%下调至1%。

　　二次封锁重击英国服务业

　　埃信华迈23日发布的月度调查显示，英国11月综合采购经理人指数为47.4，为6个月以来的最低水平。调查认为，为应对疫情采取的第二轮封锁措施是影响英国经济表现的主要原因，受封锁限制的服务业PMI初值从10月的51.4降至11月的45.8，而受限较少的制造业PMI初值从10月份的53.7跃升至55.2，创3个月新高，超过了市场预测的50.5。

　　最新数据显示，由于商业活动受到第二次封锁和英国其他地区限制收紧的打击，服务业出现了自5月份以来最严重的收缩。服务业的新业务下降，裁员速度加快，达到8月份以来的最快水平。

　　但令人欣慰的是此次衰退没有春季时严重，制造业也在持续回暖。明年的经济表现仍然存在高度不确定性，而疫苗消息为11月商业信心大幅回升提供了希望。

　　英国首相约翰逊23日表示，12月初开始英格兰将实施“加强版”三级新冠警戒系统。其中一级是最低级别，每个地方根据疫情严重程度来决定警戒级别以及相对应的防控措施。

　　英国财政大臣里希·苏纳克22日接受英国媒体采访时说，英国经济深受新冠肺炎疫情冲击，明年不会采取紧缩的财政政策，而是将大举投资公共服务部门。苏纳克说，他的支出计划将把战胜疫情设为首要目标。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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