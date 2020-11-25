国际机构看好中国经济增势 IMF预计2020年将增长1.9%

不少国际机构近期均表示，中国经济目前已重回正轨，实现平衡复苏；同时，中国稳步推进的一系列改革措施将有助于促进国内经济增长，并惠及全球其他地区。
国际货币基金组织（IMF）在最新的《世界经济展望报告》中预计，2020年全球经济将萎缩4.4%，中国经济将增长1.9%，是全球唯一实现正增长的主要经济体。IMF预计明年中国经济增幅有望达8.2%。
世界银行的预测显示，中国今年的国内生产总值（GDP）将增长1.6%，而全球经济整体将收缩5.2%。世界银行还预测，2021年中国经济增速将达7.9%。
经合组织预测称，按照目前的经济和疫情态势，中国在今年将是二十国集团（G20）成员中唯一实现经济正增长的国家。中国能够迅速控制住疫情，相关政策也为经济活动的迅速恢复铺平了道路。
IMF亚太部助理主任、中国事务主管黑尔格·贝格尔日前表示，中国经济正从新冠肺炎疫情中快速复苏，中国推出的一系列深化改革开放的举措有助于促进中国国内经济增长，有助于构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。贝格尔观察到，尽管面临疫情冲击，中国政府仍采取一系列举措推动经济改革和扩大开放，包括进一步开放金融部门、完善资本市场发展、推进户籍制度改革、加强知识产权保护等，相关措施有利于提升中国经济韧性和生产率。此外，贝格尔期待中国继续在应对全球性挑战的多边努力中发挥引领作用。
毕马威中国首席经济学家康勇表示，虽然疫情依然对世界经济带来了很大不确定性，但中国经济保持了持续复苏的态势，好于很多经济学家之前的预期。毕马威在日前发布的四季度《中国经济观察》报告当中预测，中国GDP在2021年将增长7.8%。
在疫情后的经济复苏上，绿色发展备受关注，不少国际机构均看好中国在推进绿色经济中发挥的作用。
IMF第一副总裁杰弗里·冈本表示，中国经济正从新冠肺炎疫情中快速复苏，进一步推进结构性改革有助于提升中国经济韧性，促进更为绿色、更加包容的经济增长。
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