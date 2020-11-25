我国服务外包产业逆势增长 前10月承接美国离岸业务仍居首位

原标题：我国服务外包产业今年稳了

□本报记者 孟 妮

作为我国外向型经济发展的重要组成部分，服务外包产业在今年疫情之下仍保持逆势增长态势，为我国“稳外贸”作出了积极贡献。

商务部近日发布的数据显示，2020年1-10月，我国企业承接服务外包合同额10954.1亿元，执行额7589.8亿元，同比分别增长9.3%和13.2%。其中，承接离岸服务外包合同额6520.6亿元，执行额4575.4亿元，同比分别增长7.6%和10.7%。

对此，中国服务外包研究中心副研究员郑伟表示，从前10个月数据来看，我国服务外包整体发展态势良好，在新冠肺炎疫情等多重因素影响下，承接离岸业务合同额和执行额仍继续保持“双增长”。总体而言，我国服务外包已走出疫情阴霾，预计全年将实现稳定发展。

逆势增长

我国服务外包行业的逆势增长之势，从业务结构和重点市场的数据中均可见一斑。

据商务部服贸司负责人介绍，在业务结构方面，1-10月，我国企业承接离岸信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）、知识流程外包（KPO）执行额分别为2085.4亿元、750.8亿元和1739.2亿元，同比分别增长8.1%、13%和12.9%；承接集成电路和电子电路设计外包离岸执行额310.2亿元，同比增长30%；承接医药和生物技术研发外包离岸执行额345.5亿元，同比增长27.1%。

在重点市场方面，1-10月，我国企业承接美国、中国香港、欧盟、日本、新加坡和韩国离岸外包执行额分别为1007.6亿元、814.6亿元、716.9亿元、403.9亿元、253.4亿元和221.9亿元，同比分别增长16.1%、19%、2.5%、6.6%、8.3%和17.3%，合计占中国离岸服务外包执行额74.7%。承接“一带一路”沿线国家离岸外包执行额812.2亿元，同比增长6.2%。承接区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员国离岸外包执行额1141.9亿元，同比增长9.3%。

“从业务结构看，我国服务外包转型升级正在提速。从重点市场看，我国服务外包已是世界服务分工体系中不可或缺的一环。”郑伟也特别提到，在新冠肺炎疫情、中美贸易摩擦等不利因素影响下，前10个月，不论是总额还是增速，我国承接美国离岸业务均为主要合作伙伴之首，这表明两国在服务外包领域的合作具有较强的互补性，这是全球价值链、供应链匹配的结果，也是市场化运作的结果，并不会因某些短期或人为的因素受到干扰。可以预见，中美两国在服务外包领域仍有很强的合作动能，前景可期。

全年稳了

进入秋冬季以来，境外疫情呈现反弹之势，在此背景下，我国服务外包发展会不会受到影响，这无疑是当下我国服务外包企业最为关注的问题之一。

“境外疫情反弹必然会给我国服务外包的发展带来不利影响。主要表现在，疫情若在年底大规模反弹，将导致国际市场需求下降，发包数量减少，进而导致我国服务外包承接离岸业务受到影响，业务规模萎缩。”尽管如此，郑伟认为“危中亦有机”，第一，面对疫情反弹，全球医药研发、检验检测等领域的市场需求将进一步扩大，这为我国相关企业增加业务来源提供了难得机遇；第二，因“抗疫”需要，国际社会对数字化产品和服务的需求持续增加。这也为我国数字服务企业发挥比较优势、提高市场占有率提供了机遇。

“总体上，我国服务外包已经走出疫情阴霾，预计全年我国服务外包将保持稳定发展态势。”谈及对今年我国服务外包整体发展的预期，郑伟持乐观态度。

在他看来，第一，我国承接服务外包业务总体将保持平稳增长；第二，行业结构将进一步优化，ITO业务仍将是我国服务外包主力军，BPO、KPO所占比重将继续提升，数字技术、生物医药、测试研发等产业将加速发展；第三，虽我国承接欧美市场业务有所复苏，但受新冠肺炎疫情等多重因素叠加影响，欧美国家市场仍存在较大不确定性，东盟、东北亚、“一带一路”沿线国家业务将保持稳定增长；第四，区域发展更趋均衡，珠三角、长三角地区仍将保持发展优势，京津冀、中西部、东北地区将继续呈现快速发展态势。此外，海南在自由贸易港利好政策带动下，或将成为全年表现最为亮眼的省份。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)