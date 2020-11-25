原标题：近九成百货零售企业看好来年业绩增长

■本报记者 李子晨

2020年销售收入下降程度好于预期，净利润下降情况略好于销售收入变化，七成百货零售企业用工成本持平或下降。近日，中国百货商业协会对会员企业进行的调查显示，尽管在疫情期间，行业普遍对全年销售比较悲观，但三季度恢复形势良好，调查的样本企业情况好于重点大型企业。同时，大部分百货零售企业对2021年抱有较高期待，预计新的一年行业发展将迎来明显复苏，数字化转型将持续推进，小程序、直播带货、社区团购将成为线上销售主要渠道。

在对2020年经营情况的预判中，调查显示，只有半数企业2020年销售收入与2019年相比下降20%左右，而近40%的企业销售收入下降5%~10%，还有近20%的企业实现了正增长。同时，净利润下降幅度超过20%的企业占比约为40%，下降5%～10%的企业也近40%，净利润持平及同比增长的企业占比约20%。净利润下降幅度总体略好于销售收入的下降幅度，说明企业在“增收节支”的“节支”环节做得比较好。

因疫情影响，百货零售行业销售业绩下降基本成为定局，企业相应地做好了心理准备。但展望来年，绝大部分企业对2021年业绩增长抱有信心。调查显示，将近90%的企业认为，明年销售收入将比2020年好。其中，认为销售增速超过20%的企业占比31%，大部分认为合理增幅在5%～10%之间。少数企业比较谨慎，认为2021年将持平或略有下降，占比为12%。

但样本企业对新开店铺保持谨慎，大部分企业采取观望态度。近70%的零售企业表示维持现有店铺数量，少数企业有计划开新店，新增数量控制在10%以内。

此外，对企业利润增长目标的判断，与业绩增长保持相对同步，增幅上略微调低一些。调查显示，认为利润保持同比增长的企业占比为75%，认为增长持平的企业占比19%；个别企业信心不足，认为来年利润还会下降5%左右。

在宏观政策支持方面，调研企业普遍提出，需要营造公平竞争环境，特别是对于线上线下企业在行政管理要求上的一致性。有的企业认为，目前国家对线上营销管理、价格管理、质量管理偏弱。

其次，企业都有转型升级愿望，尤其是加强数字化建设，但门店改造费用较高，需要有资金支持。在这方面，北京市商务局实行了“一店一策”的政策支持，起到了较好的引导作用。

另外，今年百货零售企业销售收入受疫情影响很大，半数企业销售业绩下降超过20%以上。入冬以来，国内开始零星出现新冠肺炎病例，虽然在可防可控范围，但对大家的心理影响仍然不可忽视，对本来利润率就不高的百货零售行业来讲，未来形势依然严峻，希望国家能在税收方面加大减免力度，帮助行业企业渡过难关。

据悉，目前，百货零售企业采用的数字化服务方式主要有PC电商、APP、小程序/公号商场、平台旗舰店、直播、到家服务、社区团购等。调查数据显示，目前大部分企业都采用小程序、直播方式，占比分别达到88%和75%，直播方式今年以来使用普及速度很快；社区团购使用占比达到50%；平台旗舰店方式使用占比最低，约20%，这主要是百货零售企业希望自己拥有相对独立的数字化平台，PC电商、APP方式使用相对较多，分别达到38%。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)