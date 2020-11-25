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中国—东盟自贸区与东博会共成长

2020年11月25日09:39  来源：人民网－人民日报
 

　　本报南宁11月24日电  （记者庞革平、李纵）记者获悉：第十七届中国—东盟博览会将策划举办纪念中国—东盟自贸区建成10周年系列活动以及相关双边活动：还将举办中国—东盟自贸区全面建成10周年专题论坛，展现自贸区成就，展望合作趋势与前景。

　　中国—东盟自贸区与东博会相生相长。2010年1月1日，中国—东盟自贸区正式建成，中国—东盟的经贸合作翻开了崭新一页。根据自贸区建成的新需求，第七届东博会在已有货物贸易、投资合作内容的基础上，增加了服务贸易专题，举办自贸区建设成就展等。通过这些新举措，把自贸区一系列贸易和投资便利化政策快速传导给企业，成为自贸区建设实实在在的“助推器”。

　　自贸区建成10年来，双边合作需要解决什么问题，东博会就提出相应的解决方案。作为自贸区“量身定制”的推手，东博会孵化了中国—东盟技术转移中心、中马“两国双园”等重大项目，已成为自贸区内最受商界欢迎、东盟企业参与程度最高的展会。

　　当下，各国面临抗击疫情和复苏经济的双重任务。在此特殊背景下，自贸区肩负着加深中国—东盟区域合作的重要使命，第十七届东博会、峰会将继续服务好自贸区发展，为中国—东盟自贸区建设助力。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月25日 19 版）
(责编：马昌)
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