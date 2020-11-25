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建设网络强国  增强发展动能（产经观察·着力发展实体经济③）

本报记者 王 政

2020年11月25日09:40  来源：人民网－人民日报
 

　　大力推动提速降费

　　电信网络水平全球领先

　　镜 头

　　海拔2400米的滇川公路突遇滚石坠落，突然刮起的大风扬起房顶瓦片……在云南迪庆藏族自治州香格里拉市东旺乡，这样的突发灾害事件时有发生。

　　这一切都被中国移动平安乡村摄像头清晰记录下来，并通过4G网络实时回传给监控人员，供其及时采取处置措施。

　　“以前，没有4G的时候，只能在家里通过固定宽带上网。现在，田间地头、村里街道，都能连接到4G网络。”东旺乡胜利村村民仲才说。“揣着一部手机，走到哪里都放心。”仲才在院子和屋里安装了两个智能摄像头，经常外出的他可以随时查看家里情况，再也不用担心老人独自在家的安全问题了。

　　东旺乡的变化，折射出“三区三州”网络建设的最新成果。“十三五”期间，越来越多的偏远山区、贫困地区开通宽带和4G网络，大大促进了公共服务均等化，网络扶贫、在线教育、远程医疗等应用加速普及，惠及广大城乡居民。

　　“‘十三五’期间，我国电信行业大力推动提速降费，建成了全球领先的电信网络，资费水平下降幅度超过95%。”工业和信息化部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库说，现在的信息服务可谓“用得上、用得起、用得好”。

　　网络能力显著增强。目前，我国4G基站占全球4G基站一半以上，5G基站已建成近70万个。

　　网络速率翻倍提升。2015年底至今，光纤用户占比从34%提升至93%，4G用户占比从7.6%提升至81%，远高于全球平均水平。宽带发展联盟最新数据显示，我国固定宽带和4G用户端到端平均下载速率比2015年都增长了7倍多。

　　网络资费大幅下降。2015年底至今，我国固定宽带和手机流量的平均资费下降超过95%。

　　固定宽带家庭普及率进一步提升，由2015年底的52.6%提升至目前的91.5%；移动宽带用户普及率由2015年底的57.4%提升至目前的超96%，均提前超额完成“十三五”规划目标。

　　网络国际化部署日趋完善。海底光缆、跨境陆缆等国际信息基础设施建设提速，“一带一路”沿线国家和地区互联互通水平稳步提升。

　　电信普遍服务试点工作稳步推进。2015年底至今，共支持农村和边疆地区13万个行政村通光纤和超过5万个4G基站建设。截至目前，全国行政村、“三区三州”地区贫困村通光纤和4G比例都达到98%以上，已经通光纤的试点行政村达到70M以上速率，农村及边远地区信息基础设施的水平显著提升，达到农村城市“同网同速”。

　　从“4G并跑”到“5G引领”

　　网络科技实力快速提升

　　镜 头

　　“护线队注意，220千伏李南线12号杆附近有吊车施工，请前去查看，并做好安全交底。”在国网青岛供电公司输电运检中心的运维监控大厅，工作人员通过5G SA（独立组网）网络反馈回来的高清实时视频，对现场护线队下达了线路告警信息。

　　“我们与中国电信、华为联合打造了基于SA网络的全球首个5G智能电网实验区，单基站下通信时延平均值不大于8.5毫秒，电流相量数据发、收更加快速可靠。”国网青岛供电公司副总经理孙鼎浩说，中国电信为企业量身定制的5G专网服务，通过引入5G全自动多维动态切片解决方案，实现了智能分布式配电、5G基站削峰填谷供电等新应用。

　　11月7日，中国电信宣布在全球率先规模商用5G SA网络，覆盖国内300多个城市。用户开通SA，不换卡、不换号，申请当日即可办理。

　　率先规模商用5G SA网络，是我国移动通信技术后发赶超的一个缩影。“十三五”期间，我国实现了从“4G并跑”到“5G引领”的重大突破。

　　“十三五”时期是5G技术储备和商业化的重要过渡期。中国工程院院士邬贺铨表示，我国以运营商为龙头，以应用带动系统，以系统带动设备，以设备带动终端，以终端带动芯片，同时带动软件、天线、仪表等产业链薄弱环节，取得了显著成效。

　　——网络设备及终端领先世界。“十三五”以来，华为、中兴等通信设备企业发展壮大，华为、小米、OPPO、vivo等国内品牌手机全球市场份额快速提升。尤其在5G网络设备及终端领域，中国企业优势更加明显。据市场研究机构Canalys统计，截至今年9月，中国消费者可选择的5G智能手机达86款。

　　——互联网企业实力明显提升，我国互联网企业进入《财富》世界500强榜单的数量从无到有，发展到目前的4家，占全球上榜互联网企业数量的一半以上。

　　——安全保障体系加快构筑。国家级安全态势感知平台建成并投入使用，与江苏、浙江、山东、广东等21个省级平台实现了对接，已经累计覆盖14个行业、10万余家工业企业，服务工业互联网相关平台136个，发现联网设备近900万台套，初步实现工业互联网安全态势可感可知。

　　——基于IPv6的下一代互联网加速演进。我国固定宽带和移动LTE网络IPv6升级改造全面完成，截至今年9月，获得IPv6地址的用户数增长到14.57亿。

　　融合应用覆盖30多个行业

　　工业互联网助推产业升级

　　镜 头

　　打开“新宝骏出行”APP，输入上车时间和上车地点，等待几分钟后，一辆车顶上搭载着激光雷达的白色新宝骏5G无人驾驶车辆便缓缓停在面前。坐进车内，关上车门，车辆便沿着车道标志线自动行驶……

　　11月19日，在广西区委党校内，上汽通用五菱与中国电信广西公司联合举行了“5G+新宝骏无人智能驾驶车启动仪式”。“‘十一’过后，两辆新宝骏5G无人驾驶车已经在长度为2.3公里的党校环形道路上试运行了一个月，有300多名乘客成功体验了无人驾驶。”上汽通用五菱智能驾驶总工程师林智桂说，别看是内部道路，党校内人车较多，有时会拥堵，对无人驾驶技术的挑战较大， 这次试运行说明，新宝骏已经初步掌握了L4级别无人驾驶技术。

　　“5G+无人驾驶”，是5G高速率、低时延、广连接特性最具代表性，同时也最具潜力的产业应用场景之一。“十三五”期间，伴随着融合应用加速渗透，信息网络技术正助力传统产业转型升级。资源配置协同、服务模式创新等跨界融合应用场景已经覆盖原材料、装备制造、消费品、电子、航空航天等30多个国民经济重点行业，涌现出智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理等新业态新模式。

　　中国信通院发布的数据显示，2018年、2019年，我国工业互联网产业经济增加值规模分别为1.42万亿元和2.13万亿元。今年，我国工业互联网产业经济规模预计将达3.1万亿元，对数字经济增长的贡献率超过16%。

　　工信部有关负责人介绍，在领先企业积极探索下，“5G+工业互联网”融合了云计算、大数据、人工智能等技术，赋能工业设计、制造、质检、运维、安全等关键环节，形成了协同设计、仿真验证、辅助装配、精准操控、柔性加工、无损检测、远程维护、无人巡检等八大典型应用场景，覆盖港口、矿业等多个领域。

　　与中国移动合作，常州精研科技智慧工厂5G+AI质检设备4秒就能完成一件精密产品的瑕疵检测，比人工检测效率提升近10倍。

　　国家能源集团大渡河双江口水电站搭建“5G+智能碾压、5G+无人机地灾排查和5G+智能安全监控”三大应用场景，水电站工程建设管控水平得到大幅提升。

　　中国联通宁波分公司与云镝智慧联合打造余姚智能家电云平台，通过共享供需、产能、人才、招投标等信息，帮助当地3000多家小家电企业实现采、销、供、产协同和跨企业、跨设备协作。

　　截至目前，我国具有一定行业、区域影响力的工业互联网平台已经超过70个，平台连接工业设备数量达4000万台套，工业APP突破25万个，35万家以上工业企业上“云”，行业赋能效果日益凸显。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月25日 18 版）
(责编：马昌)
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