我国共发放网约车驾驶员证超250万本

人民网北京11月25日电 （记者乔雪峰） 24日，全国网约车监管信息交互平台发布了10月份网约车行业数据，数据显示，截至2020年10月31日，全国共有207家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，各地共发放网约车驾驶员证254.5万本、车辆运输证105.9万本。各网约车平台10月份共新注册合规驾驶员4.9万人，新注册合规车辆3.5万辆。

2020年10月，网约车监管信息交互平台共收到订单信息6.3亿单。其中，当月订单总量超过100万单的网约车平台共有8家，分别是滴滴出行、曹操出行、T3出行、万顺叫车、美团打车、首汽约车、享道出行、花小猪出行。有81家网约车平台公司已全年累计180天未传输数据。

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