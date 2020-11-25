我国共发放网约车驾驶员证超250万本

人民网北京11月25日电 （记者乔雪峰） 24日，全国网约车监管信息交互平台发布了10月份网约车行业数据，数据显示，截至2020年10月31日，全国共有207家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，各地共发放网约车驾驶员证254.5万本、车辆运输证105.9万本。各网约车平台10月份共新注册合规驾驶员4.9万人，新注册合规车辆3.5万辆。
2020年10月，网约车监管信息交互平台共收到订单信息6.3亿单。其中，当月订单总量超过100万单的网约车平台共有8家，分别是滴滴出行、曹操出行、T3出行、万顺叫车、美团打车、首汽约车、享道出行、花小猪出行。有81家网约车平台公司已全年累计180天未传输数据。
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发改委：三方面合力保障“十四五”重大工程实施 人民网北京11月17日电（许维娜）“十四五”规划建议提出，将实施川藏铁路、西部陆海新通道等重大工程建设。国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？ 国家发展改革委新闻发言人孟玮17日在例行新闻发布会上表示，按照“十四…【详细】
解读RCEP：全球体量最大自贸区将为东亚和世界经济增长注入强劲动力 人民网北京11月15日电 （栗翘楚）2020年11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署，标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。 RCEP协定有哪些内容，RCEP协定签署对我国有何重要…【详细】