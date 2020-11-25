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发改委： 77个项目纳入2020年生物质发电中央补贴规模

2020年11月25日10:41  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月25日电 （记者乔雪峰） 近日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布了2020年生物质发电中央补贴项目申报结果的通知，通知指出，经委托国家可再生能源信息管理中心对各省（区、市）通过审核、公示无异议的项目进行复核、汇总排序，拟将河北、山西等20个省（区、市）的77个项目纳入2020年生物质发电中央补贴规模，总装机容量171.4万千瓦，纳入补贴范围的项目所需补贴总额已达到2020年中央新增补贴资金额度15亿元。其中，农林生物质发电项目18个、装机容量53万千瓦，垃圾焚烧发电项目46个、装机容量116.3万千瓦，沼气发电项目13个，装机2.1万千瓦。

通知指出，按照《实施方案》有关要求，新增项目补贴额度累计达到中央补贴资金总额后，地方当年不再新核准需中央补贴的项目，企业据此合理安排项目建设时序。

通知指出，请各省（区、市）按照“谁审批、谁负责”的原则，加强对纳入2020年生物质发电中央补贴规模项目的监督管理；组织符合2020年补贴条件但未纳入今年补贴规模的项目做好后续补贴申报准备；按照《实施方案》监测要求，及时组织在国家能源局可再生能源发电项目信息管理系统填报核准、在建、新开工项目信息。

通知指出，请电网企业按照《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》（财建〔2020〕4号）、《可再生能源电价附加资金管理办法》（财建〔2020〕5号）有关要求，做好纳入2020年生物质发电中央补贴规模项目后续清单发布相关工作。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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