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首农大国品牌故事热播 科技驱动产业融合发展

2020年11月25日11:55  来源：中国商网
 
原标题：首农大国品牌故事热播 倾心守护，只为你我美好生活

　　民以食为天，这是中国亘古不变的追求。

　　从吃饱到吃好，从吃得营养到吃出健康，从吃中国美食到吃遍世界，伴随居民消费水平提高，普通老百姓在吃这件事上也愈发挑剔。

　　一杯牛奶，德国和新西兰哪里更好？一块牛肉，日本和澳洲谁更优质？在万千消费者苦苦追寻之际，首农食品集团通过对品牌故事《守护美好生活》篇的诠释，告诉了我们答案：

　　匠心守护，只为美好生活

　　从田间到餐桌，从中国到世界，一直以来，首农食品集团坚持用品质和诚信培育品牌，让消费者安心食遍天下。

　　作为首都的“菜篮子、米袋子、奶瓶子、肉案子”，首农食品集团把食品安全作为企业的生命线，努力建设全过程的食品安全管理体系，组建了专业化食品安全检测队伍，不断完善产品抽检体系，持续推进质量可追溯体系建设，近期还编制了首农食品标准，全面推进食品安全管控法治化、标准化、专业化、信息化，“源头严防、过程严管、风险严控”，全方位保障食品安全，真正做到让老百姓吃得放心。

　　以匠心守护初心，用严苛标准生产健康产品，以赤诚之心服务消费者，全面完善首农食品集团从“田间到餐桌”的全产业链条，这是首农一直以来的不懈追求。

　　科技驱动产业融合发展

　　作为北京最大的农业食品领域国有企业，首农食品集团在产业链上游持续深耕，努力打造畜禽良种“中国芯”，从源头上解决食品安全问题。

　　集团拥有50家创新平台，包括奶牛胚胎、母婴健康、肉类加工等3个国家级工程技术研究中心，牵头奶牛育种自主创新联盟等3个行业和产业技术创新联盟。拥有国内最大奶牛良繁及供种基地，最大种公牛培育体系，蛋鸡育种能力国内第一，全球前三，肉鸭育种能力世界第一，已形成集育种、养殖、生产、销售、研发、服务于一体的全产业链发展模式。

　　近年来，首农食品集团在畜禽优势板块科研投入不断增加，结构持续优化，与中国农业大学、平谷区合力打造“农业金三角”，与中信农业、隆平高科共建“高水平生物种业技术创新体系和平台”，为集团创新发展夯力蓄能。

　　引领健康美好生活，打造新时代中国品牌

　　六必居、王致和、月盛斋，这些传承百年以上的老字号，三元、古船、大红门、八喜这些消费者喜爱的品牌，都来自于首农。根据2020年“世界品牌实验室”发布的《中国500最具价值品牌》分析报告，首农品牌价值626.85亿元，位列中国最具价值品牌81名，旗下三元、古船、大红门分别以328.26亿元、186.52亿元、97.32亿元位列199、319、419位。

　　近年来，首农食品集团不断加强品牌建设工作，提出“安心品质、共享美好”品牌主张，围绕集团产业生态、企业生态和品牌生态，制定了“1+6+N”的品牌整合发展策略和老字号激活策略，构建层级清晰、管理科学、母子品牌相互支撑的集团品牌架构体系。

　　在热播的《守护美好生活》篇中，再次为我们展示了首农的品牌主张：安心品质、共享美好。

　　作为食品产业的引领者，首农食品集团以始终不变的初心与信赖，坚守安全好品质，奉献健康营养餐桌，用最朴素的发心与愿力，守护美好时光，共建美好社会，承担振兴中国品牌的使命。

　　首农食品集团将继续秉承“食安天下、惠泽万家”的企业使命，发挥首都食品安全保障主渠道、主载体、主力军作用，带动产业发展，引领消费升级，推动中国食品生态的发展，加快打造成为具有国际竞争力、引领健康美好生活的现代食品集团。

　　《大国品牌养成记》之首农食品集团《守护美好生活》篇正在CCTV-1热播，敬请关注。

(责编：夏晓伦、毕磊)
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