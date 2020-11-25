乌镇观察：创新形式凝聚共识 世界互联网大会展示中国智慧

24日，为期两天的“世界互联网大会·互联网发展论坛”圆满落幕。与往届大会相比，此次大会形式有较大创新，呈现出“小而精”“新而活”的崭新面貌。

论坛上，与会嘉宾紧密结合“数字赋能 共创未来——携手构建网络空间命运共同体”主题，围绕数字经济与科技抗疫、科技发展与创新驱动、“一带一路”互联网国际合作、网络空间国际规则、青年与数字未来、工业互联网、人工智能等热点议题，深入探讨、广泛交流，在很多领域达成新的共识。当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国际格局深刻演变，本届论坛则向世界打开了一扇展示中国智慧、中国方案的窗口。

技术赋能 激发经济社会发展活力

“数字赋能，共创未来”。每年不断深化的主题，映射着不同发展阶段互联网行业的责任和使命。

据有关机构预计，2020年全球GDP将同比下降4.4%左右，而数字经济增速则有0.5%左右的正增长。中国前三季度的GDP同比增长了0.7%，数字经济的贡献接近九成。

“数字经济正成为构建新发展格局、推动经济复苏和科技创新的新动能。”中国电信集团有限公司董事长、党组书记柯瑞文说。

“今天，面对屏幕跟家人沟通、与同事开会、向医生问诊已经成为‘新常态’。”联想集团董事长、首席执行官杨元庆表示，新技术纷至沓来，新业态层出不穷，物联网、云计算、人工智能蓬勃发展，在新的智能化时代，5G技术的成熟将进一步推动数字经济、智能社会的发展。

据《中国互联网发展报告2020》统计分析，从2020年开始，全球的5G网络将有三分之一来自中国技术。全球超级计算机500强中，我国占226台。

不仅如此，中国利用数字技术抗疫和恢复经济取得的巨大成果，表明了中国数字经济建设已经走在全球的前列。

中国工程院院士钟南山表示，当今，大数据、云计算、人工智能等技术加速与交通、医疗、教育、科研等领域深度融合，助推了全社会的信息化转型升级。特别是在这次抗疫工作中，信息通信技术为疫情防控提供了非常强大支撑，在态势研判、信息共享、流行病学分析等方面显示了巨大的能量。

“受疫情冲击，上半年国内GDP下降1.6%，但数字经济仍然增长14.5%。大量企业利用远程会议、在线营销等数字化应用，快速实现复工复产。线上消费、在线教育等新业态不断涌现，增强了疫情期间的经济发展韧性。”中兴通讯股份有限公司董事长李自学表示，新冠疫情的爆发，倒逼了各行业加快数字化转型，而“十四五规划和2035远景目标建议”进一步明确指出要“系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设”，推动我国数字产业化和产业数字化再上新台阶。

凝聚共识 构建网络空间命运共同体

24日，世界互联网大会组委会发布《携手构建网络空间命运共同体行动倡议》，呼吁各国政府、国际组织、互联网企业、技术社群、社会组织和公民个人坚持共商共建共享的全球治理观，秉持“发展共同推进、安全共同维护、治理共同参与、成果共同分享”的理念，把网络空间建设成为造福全人类的发展共同体、安全共同体、责任共同体、利益共同体。

只有全球合作才能共迎挑战。“人工智能作为引领这一轮科技革命和产业变革的战略性技术，在经济发展过程中的价值日益凸显。”百度首席技术官王海峰说，以人工智能技术为驱动的产业智能化变革，也正在为世界经济复苏注入新动能。

巴基斯坦驻华使馆二等秘书朱奈德·默罕默德表示，互联网发展关乎整个世界的共同愿景。“基于数字技术的科学、技术和创新将是未来发展趋势，中国在人工智能、大数据、物联网、智能技术等领域的发展将走在前列。”

“世界各国要加强合作与对话，增进战略互信，深化务实合作，共同创造清朗的数字经济发展环境，促进数字经济持续健康发展。”柯瑞文表示，秉持“发展共同推进、安全共同维护、治理共同参与、成果共同分享”的理念，让数字经济发展成果更好地惠及世界各国。

清华大学公共管理学院院长江小涓认为，依托网络空间，各国可以及时有效低成本地分享抗疫经验和相应的科研成果，国际社会可以同舟共济，共同应对这场全人类与病毒的斗争，争取早日走出困境。现在，中国已经踏上全面建设社会主义现代化国家的新征程，数字与网络技术的发展应用都要适应建设现代化国家的新要求。

创新形式 打造“永不落幕”的云端盛会

"和往年相比，今年的论坛呈现出'变与不变'的新特点。"国家互联网信息办公室副主任赵泽良表示，世界互联网大会秉持网络空间命运共同体理念，努力推动全球网络空间向更加包容、平衡、共赢方向发展，积极探索办会新模式、新路径，多维、立体展示推动互联网发展治理的中国方案、中国智慧和中国担当。

尽管办会形式、论坛规模等有所调整，今年的论坛仍坚持高端定位，聚焦"携手构建网络空间命运共同体"这一主旋律，开展富有全局性、前瞻性、战略性的思想碰撞，贡献具有引领性、包容性的观点见解。

与往届相比，2020年互联网之光博览会更加“务实”，100余家数字经济企业和机构在线发布人才招聘需求目录，1700余个招聘岗位虚位以待。此外，“互联网之光”博览会更加高效，通过现场全景拍摄的方式，突破传统空间局限，实现“线上+线下”的同步展示和传播。

为打造“365天永不落幕的世界互联网大会”，今年乌镇开设全年开放的互联网科技成果展示馆，涵盖了5G、人工智能、集成电路、区块链等为代表的新一代信息技术。

浙江省经信厅厅长徐旭表示，举办2020年互联网之光博览会必将有力推动数字产业化、产业数字化、治理数字化的创新发展，也必将有力推动经济社会各领域的数字化进程。

今年的乌镇，新技术、新应用随处可见——5G无人驾驶公交车、随处可见的二维码导览、智能物流机器人“小蛮驴”、智慧路灯、能给手机无线充电的智慧廊架……为期两天的2020世界互联网大会留下了一幕幕精彩瞬间。

(责编：毕磊、夏晓伦)