人民网>>财经

京东方董事长陈炎顺获评全国劳动模范

2020年11月25日16:22  来源：人民网-财经频道
 

　　11月24日，2020年全国劳动模范和先进工作者表彰大会在北京人民大会堂召开。京东方董事长陈炎顺获评全国劳动模范。

　　自京东方创立之初，陈炎顺经历了公司转型创业发展的全过程，在股份制改造、公司上市、海外并购、重大项目投融资、物联网转型等关键转折点上发挥了重要作用。面对物联网带来的市场机遇，陈炎顺提出“通过持续深耕端口器件领域，使能伙伴；同时将技术软硬融合，聚焦应用场景，协同合作伙伴，构建面向物联生态的赋能平台”，在物联网千千万万细分场景中，共创共赢。

　　如今，京东方将显示、传感和系统器件核心能力，应用到交通、车载、家居、办公、安防、教育、通信等领域。2020年前三季度，京东方实现营业收入1016.88亿元，同比增长18.63%；归属于上市公司股东的净利润24.76亿元，同比增长33.67%，实现营业收入和净利润的双双增长。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家发展改革委：宏观经济逐步复苏并趋于好转　　人民网北京11月17日电（许维娜）10月我国宏观经济相关指标表现如何？如何保障供暖季天然气供需平衡？国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？另外，在应对债务风险以及违约处置方面有哪些新举措？ 17日上午，国家发展改…【详细】

财经

发改委：三方面合力保障“十四五”重大工程实施　　人民网北京11月17日电（许维娜）“十四五”规划建议提出，将实施川藏铁路、西部陆海新通道等重大工程建设。国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？ 国家发展改革委新闻发言人孟玮17日在例行新闻发布会上表示，按照“十四…【详细】

财经

解读RCEP：全球体量最大自贸区将为东亚和世界经济增长注入强劲动力　　人民网北京11月15日电 （栗翘楚）2020年11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署，标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。 RCEP协定有哪些内容，RCEP协定签署对我国有何重要…【详细】

财经

前10月我国实际使用外资同比增长6.4% 延续稳中向好　　人民网北京11月16日电 （栗翘楚）11月16日，商务部发布数据显示，2020年1-10月，全国实际使用外资8006.8亿元人民币，同比增长6.4%（折合1150.9亿美元，同比增长3.9%；不含银行、证券、保险领域，下同），增幅比1-9月…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved