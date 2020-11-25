11月24日，2020年全国劳动模范和先进工作者表彰大会在北京人民大会堂召开。京东方董事长陈炎顺获评全国劳动模范。

自京东方创立之初，陈炎顺经历了公司转型创业发展的全过程，在股份制改造、公司上市、海外并购、重大项目投融资、物联网转型等关键转折点上发挥了重要作用。面对物联网带来的市场机遇，陈炎顺提出“通过持续深耕端口器件领域，使能伙伴；同时将技术软硬融合，聚焦应用场景，协同合作伙伴，构建面向物联生态的赋能平台”，在物联网千千万万细分场景中，共创共赢。

如今，京东方将显示、传感和系统器件核心能力，应用到交通、车载、家居、办公、安防、教育、通信等领域。2020年前三季度，京东方实现营业收入1016.88亿元，同比增长18.63%；归属于上市公司股东的净利润24.76亿元，同比增长33.67%，实现营业收入和净利润的双双增长。（牛广文）

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