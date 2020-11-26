财政部在香港顺利发行50亿元人民币国债

本报北京11月25日电 （记者曲哲涵）11月25日，中华人民共和国财政部在香港特别行政区顺利发行50亿元人民币国债。此次发行是对今年7月发行的2年期和5年期国债的增发。其中，2年期35亿元、5年期15亿元，中标价格分别为99.27元、98.03元，收益率分别为2.55%、2.65%。

《 人民日报 》（ 2020年11月26日 06 版）

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