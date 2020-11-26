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前10月北部湾港货物吞吐量同比增长19.6%

广西走活开放发展这盘棋

本报记者  邓建胜  庞革平  李  纵

2020年11月26日06:22  来源：人民网－人民日报
 

　　“3年多前，这里还是一片荒地。现在，6个15万吨级泊位生产已接近饱和，正在建设2个10万吨级泊位和3个5000吨级泊位。”在广西北海铁山港繁忙的铁矿石作业区，北部湾港股份有限公司北海港分公司总经理莫启誉对记者说，“今年4月16日进港铁路专线正式通车，打通海铁联运‘最后一公里’，这里已经成为我国西南、中南地区大宗货物进出的便捷口岸。”

　　广西北部湾港口包括北海、钦州、防城港3个港区。2017年至2019年，北部湾港口集装箱吞吐量年均增长28.6%。今年1至10月北部湾港完成货物吞吐量2.22亿吨，同比增长19.6%。

　　“在打造好向海经济、全力实施开放带动战略的引领下，广西北部湾正加速成为国内国际双循环物流的重要节点枢纽。”广西壮族自治区发改委副主任黄文川说。

　　向海通道集聚效应日益显现，北部湾国际门户港加速形成

　　11月6日下午，一列班列满载化工原料、通用机械产品以及电子和汽配件，驶至广西钦州港，再经钦州港海运发往国外。这是重庆今年发出的第1000班西部陆海新通道铁海联运班列。

　　“西部陆海新通道是不少西部省份进出口货物最便捷的出海大通道。重庆的货物通过广西北部湾等沿海沿边口岸，通达新加坡及东盟主要物流节点，运行时间比经东部地区出海节约15天左右。”重庆国际物流集团副总经理吴军说。

　　广西是我国西部地区唯一的沿海省份，也是唯一同东盟国家陆海相邻的省份。2017年，以广西为重要节点，一条纵贯我国西部、北接丝绸之路经济带、南连21世纪海上丝绸之路的国际贸易物流大通道——“西部陆海新通道”开始建设。2019年，国家发展改革委印发《西部陆海新通道总体规划》，明确了广西北部湾港作为西部陆海新通道国际门户港的重要定位。

　　2019年6月，西部陆海新通道海铁联运关键项目——广西钦州铁路集装箱中心站正式开通运营。西部陆海新通道打通“最后一公里”，国际铁海联运班列实现海铁无缝衔接，使该通道的综合物流成本降低约20%。

　　“我们坚持交通优先发展，加快构建出区、出海、出边的交通运输网络，目前初步形成了面向东盟的国际大通道。特别是随着西部陆海新通道建设的深入推进，全区交通基础设施、跨区域联动、区域通关一体化、降费提效优服等方面取得了长足进步，国际班轮网络不断织密，沿线省份共建共享新通道持续深化，向海通道集聚效应日益显现。”自治区北部湾经济区规划建设管理办公室常务副主任魏然说，“北部湾正加速成长为全国重要海铁联运基地，成为服务我国中南和西部地区开放发展的优质国际门户港。”

　　目前，广西北部湾港已常态化开行至重庆、四川、贵州等多条海铁联运班列线路。今年1月至10月，西部陆海新通道海铁联运班列累计开行数量增长113.4%；北部湾港集装箱吞吐量增长35.1%，比2017年全年总量多出近100万标箱。

　　发挥自贸试验区牵引集成作用，培育壮大开放合作新优势

　　大开放，需要的不仅仅是大通道。2019年8月30日，中国（广西）自由贸易试验区正式揭牌成立。“自贸试验区开放程度高、改革自主权大、牵引集成功能强，是广西充分释放开放潜力、培育壮大开放合作新优势的关键抓手。”自治区商务厅厅长蒋连生说。

　　依托跨境电商综合试验区、综合保税区和自由贸易试验区“三区”叠加的政策优势，跨境电商新业态新模式正在广西蓬勃兴起。今年前10个月，南宁跨境电商综合试验区跨境电商零售进出口交易额同比增长175%。

　　广西自贸试验区崇左片区正大力推进跨境产业园区合作，推动越南谅山北投产业园项目建设。三诺集团等10多家企业正等待入园。“我们将以边贸通道为连接，境内外联动、进出口并举，通过推动加工贸易、跨境物流、供应链贸易产业集聚，构建中越边境跨境产业链。”三诺跨境电子深加工产业示范园负责人张明远说，国内园区主要建设4栋厂房及相关配套设施，建设智能音频制造中心、防疫口罩制造中心及实验室；越南园区主要制造出口美国的智能音箱及出口欧盟的音频产品、部件。

　　一年多来，从突出贸易便利化到突出国际产能合作，广西自贸试验区突出中国—东盟开放合作先行先试，加快推进《中国（广西）自由贸易试验区总体方案》赋予的120项改革试点任务，实施率达92.5%，78项试点任务取得阶段性成效。

　　着力发挥自贸试验区牵引集成作用，广西加快形成内聚外合、纵横联动的发展态势。目前，广西与越南、文莱、马来西亚、泰国等国家和地区持续加强海洋特色产业合作，国际合作园区增至20多个。开放合作的扩大，有力促进了广西外资外贸发展，2017年至2019年广西实际利用外资额、外贸进出口总额分别年均增长7.7%和14%。

　　加快打造合作平台，深化以东盟为重点的对外开放合作

　　东兴是我国唯一与东盟海陆相连的边境口岸城市。在东兴城东，广西东兴边境深加工产业园正加紧建设。

　　“华立—中越边境产业平台，是面向东盟及全球市场的新型‘产业+贸易+供应链’生态平台，一侧位于广西东兴边境深加工产业园，另一侧位于越南芒街产业园。”华立—中越边境产业平台总裁张胜说，“产业平台通过便捷的通道，将东盟地区有大量市场需求的日用品、机电设备等外向型经济产品原材料，运送至越南芒街深加工后销往东盟。同时，也将东盟地区的水果、坚果等引入国内深加工，企业实现了原料产地多元化、供应链全球化。”

　　今年8月11日，北部湾大数据交易中心在南宁揭牌成立，该交易中心是面向中国与东盟区域汇聚、处理、使用和交易各类数据产品的枢纽，也是建设中国—东盟信息港和实施数字广西战略的基础设施平台之一。

　　“以推动基础设施互联互通为突破口，广西正加快建设面向东盟、服务西南中南的国际通信大通道，区域性国际大数据资源应用服务枢纽，面向东盟的新一代信息技术创新与应用示范高地，中国—东盟人文交流与普惠服务区域合作中心，从而更好服务我国与东盟全方位合作。”中国—东盟博览会秘书处秘书长王雷说。

　　位于自贸试验区南宁片区的中国—东盟金融城，北部湾产权交易所已揭牌开业，中国—东盟大宗商品现货交易市场等项目建设加快推进。

　　“广西把自贸试验区建设与金融开放门户建设有机结合起来，依托钦州港片区开展中马‘两国双园’点对点金融开放试点，积极探索建立服务跨境贸易、跨境物流、跨境产业合作的人民币结算试点，建立更完善的金融开放合作机制。”自治区地方金融监管局局长范世祥说。

　　“得益于中马钦州产业园区5项金融创新推出境内信贷资产跨境转让业务，上个月我们公司仅用1天就从中国建设银行钦州分行融资1.5亿元人民币，节约融资成本83万元。”广西天盛港务有限公司财务经理刘巧丽说。

　　走活开放发展这盘棋，广西目光长远。“广西将按照中央部署要求，充分发挥‘一湾相挽十一国，良性互动东中西’的独特优势，加快构建面向东盟的国际大通道，打造西南中南地区开放发展新的战略支点，形成‘一带一路’有机衔接的重要门户，推动构建大湾区—广西北部湾经济区—东盟的产业链、供应链、价值链、创新链，努力在引领中国—东盟开放合作中形成特色鲜明的国际合作和竞争新优势。”广西壮族自治区党委书记鹿心社说。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月26日 01 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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