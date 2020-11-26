上半年"一带一路"项目可再生能源投资占比超过化石能源 

近年来，在共建“一带一路”中，环保技术和绿色产业合作项目不断落地，中国与相关国家一道，加强在生态环境、生物多样性保护和应对气候变化领域的合作，推动绿色基础设施建设、绿色投资、绿色金融发展，共同打造绿色“一带一路”。

美国企业公共政策研究所发布的数据显示，今年上半年，在“一带一路”项目中，可再生能源投资占比超过化石能源。

切实行动，支持区域和全球环境保护

带着双筒望远镜和数码相机，法比亚诺·法里亚乘上直升机。作为巴西美丽山二期特高压直流输电工程的线路经理，他与同事在12天时间里，总计飞行67个小时，巡检了这条由中国国家电网修建、长达2500公里的输电线路。

巴西北部亚马孙流域产出的清洁水电，通过高高架起的输电线，越过茂密的森林、广阔的种植园和起伏的山脉，源源不断抵达南部人口密集地区。法里亚在巡检过程中，用相机记录下输电线路沿线的一幅幅壮丽图景。

法里亚介绍，项目建设过程中，中方聘请了600多名动植物专家开展环保相关工作，尽量避免和减少项目对环境的影响。“比如，铁塔架得很高，减少了对树木的损伤。项目建成后，土壤稳固、重新造林等环境修复工作也做得非常到位。”

这条同电压等级全球最长的输电线路投入运营一年来，满足了约2200万人口的用电需求，在促进巴西经济增长和能源绿色转型中发挥了重要作用。

在南非南部大卡鲁高原的红褐色丘陵上，一座座白色风机正在缓缓转动，产出的电力，能满足附近德阿市的需求。

2017年11月，由中国国家能源集团龙源南非公司开发的德阿风电项目正式投产发电，成为中国在非洲首个集投资、建设和运营为一体的风电项目，也是南非目前最大的风力发电项目。该项目每年可为当地供应稳定的清洁电力约7.6亿千瓦时，相当于节约标准煤21.58万吨，减排二氧化碳61.99万吨，满足30万户居民的用电需求。

“南非目前用电缺口较大，已经影响到经济发展。”南非资深外交官格特·格勒布勒指出，南非是非洲电力大国，供应着全非洲电力的40%，但以煤为燃料的火力发电量占全国总发电量的90%以上。“中企承建的新能源项目正在改变南非的能源结构，同时也符合南非降低对火电依赖、开发清洁能源的国家规划，为推动非洲的绿色发展作出重要贡献。”

美丽山水电站输电项目和德阿风电项目是中国积极推进共建“一带一路”绿色发展的一个缩影。“中国以切实行动支持区域和全球环境保护，尤其在应对气候变化方面发挥了引领作用，国际社会予以高度评价。”联合国环境规划署驻华代表处首席代表涂瑞和说。

推动合作，促进生产实践的可持续发展

今年8月25日，由中国华能控股开发的欧洲最大储能项目——英国门迪电池储能项目开始冷态调试，标志着项目进入最后攻坚阶段，年底有望投入商业运行。

英国可再生能源快速发展，但电源输出存在间歇性和波动性。门迪电池储能项目建成后，将主要参与英国电力市场的调峰调频、快速频率响应、黑启动、容量市场等服务，可在主电网发生事故时提供应急支撑电源，有效提升电网稳定性和安全水平。

“从具体减排目标到后疫情时代经济复苏，乃至加速全球绿色转型，欧中合作潜力巨大。”德国环保组织“德国观察”国际环境政策负责人卢茨·魏舍尔认为，中国正大力推进生态文明建设，欧中绿色合作将引领世界绿色合作与发展。事实上，中欧绿色合作项目近年来不断落地，中国科技部与德国联邦教研部合作开展的电动自行车、电动汽车、混合动力车研发项目，已在北京和上海设立联合实验室。

中国政府高度重视共建“一带一路”项目中的生态环境保护：积极搭建合作平台，建立绿色发展多边合作机制；完善技术支撑，防范生态环境风险；推动环境信息共享，建设“一带一路”生态环保大数据服务平台，强化生态环保服务和决策支持……

去年8月，中国与南非合作成立中南清洁能源联合研究中心。格勒布勒表示，在清洁能源领域展开合作，有望解决当前困扰两国在发展过程中面临的共同问题和挑战，中国的支持为南非节能减排事业提供了很大帮助。

“通过倡导绿色发展，共建‘一带一路’项目促进了当地生产实践的可持续发展。”巴西里约联邦大学全球变化国际虚拟研究所负责人马科斯·弗雷塔斯表示，在共建“一带一路”过程中，中国积极倡导绿色生态理念，建设绿色丝绸之路已成为落实联合国2030年可持续发展议程的重要路径，获得广泛支持。

做出表率，引领全球绿色金融和绿色投资

在亚洲基础设施投资银行（亚投行）和其他多边开发银行的支持下，马尔代夫在大马累首都地区建立一个可持续的区域固体废物处理系统。过去30年来，大马累地区产生的废物一直倾倒在蒂拉福什岛。“大马累废物转化能源项目将使大马累地区的人民受益，并通过减少温室气体排放和减轻对气候变化的影响而产生更广泛影响。”亚投行投资运营副总裁潘迪安说。

今年10月，中电国际、中国电力和亚投行、欧洲复兴开发银行以及中国工商银行等正式签署哈萨克斯坦札纳塔斯风电项目融资协议。该项目9月实现首批风机并网发电，标志着中亚地区装机容量最大风电项目开始输出绿色能源，为哈萨克斯坦能源体系“去碳化”发挥重要作用。

“从生态治理、节能环保到清洁能源、文化旅游等，中国积极参与绿色投资和绿色金融，起到表率作用。”弗雷塔斯说。

中国与欧盟等共同发起可持续金融国际平台（IPSF），积极利用“一带一路”绿色投融资合作，中欧、中英、中法高级别财金对话等多边和双边平台，为推动实现应对气候变化《巴黎协定》和联合国2030年可持续发展议程贡献中国力量。“中国高度重视生态环境保护，释放出高质量及可持续发展的鲜明信号。”尼泊尔中国研究中心执行主席巴特拉伊说。

去年4月，由中国金融学会绿色金融专业委员会与伦敦金融城牵头起草的《“一带一路”绿色投资原则》签署仪式举行。截至今年9月，已有来自全球14个国家和地区的37家签署机构和12家支持机构参与其中。“绿色金融支持的复苏将有助于金融稳定和国际合作。”中国人民银行副行长陈雨露认为，绿色复苏能确保经济发展和金融体系运行的质量，并有助于推动国际务实合作，维护多边主义和经济全球化。

从倡议成立“一带一路”绿色发展国际联盟，到发布《“一带一路”绿色投资原则》，再到先后与100多个国家开展环保交流合作，“中国经济社会的快速发展给世界留下了深刻印象。中国加快推动经济社会绿色转型，传播生态文明理念，助力多国共同实现全球生态议程，为全球生态文明建设贡献了中国智慧和中国力量。”巴特拉伊说。

（本报北京、里约热内卢、约翰内斯堡、河内、布鲁塞尔、曼谷11月25日电 记者俞懿春、朱东君、吕强、刘刚、张朋辉、林芮）

《 人民日报 》（ 2020年11月26日 03 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)