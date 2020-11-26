国台办：台资企业在大陆上市没有任何政策障碍

本报北京11月25日电 （记者孙立极）国台办发言人朱凤莲25日在北京举办的例行新闻发布会上表示，台资企业在大陆上市没有任何政策障碍，享受和大陆企业完全一样的同等待遇。

朱凤莲说，党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，明确提出“支持符合条件的台资企业在大陆上市”。11月13日，国台办、证监会共同主办台资企业大陆上市政策说明会。证监会有关部门及上交所、深交所相关负责人为在大陆各地的100多位台资上市企业和拟上市企业的代表作政策解读，并进行交流互动。朱凤莲说，我们将认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，采取有效措施为台企在大陆发展营造更有利环境，支持台企利用大陆资本市场做大做优做强，更好分享大陆发展机遇。

到11月23日，国务院扶贫办确定的832个贫困县已全部脱贫摘帽。朱凤莲介绍，广大台胞台商践行“两岸一家亲”理念，积极回馈社会，以直接投资、技术引进、助力就业等形式参与各地脱贫攻坚工作，为群众增收、民生改善作出积极贡献。她举例，台商在广西山区修建了500座“同心水柜”，解决当地贫困群众饮水难题；在辽宁彰武建立了上千亩西蓝花种植基地；在甘肃古浪沙漠地区引种火龙果，带领当地群众一起致富；在位于“三区三州”深度贫困地区的甘肃省广河县，全国台企联、各地台协和广大台商台企在产业、就业、教育、医疗卫生等方面实施了160多个扶贫项目，投入和捐赠超过6000万元人民币等。朱凤莲说，我们在这些台商朋友们身上看到，大陆人和台湾人是一家人，一起商量一起打拼。我们为他们点赞，也期待更多台商朋友参与进来。

《 人民日报 》（ 2020年11月26日 07 版）

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